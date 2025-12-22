Президент России Владимир Путин поручил принять меры по противодействию негативному иностранному влиянию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент утвердил список поручений, принятых на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое прошло 5 ноября 2025 года, пишет Смотрим.

Глава государства поручил принять усилить информационное сопровождение реализации государственной национальной политики России, включая противодействие негативному иностранному влиянию на межнациональные отношения.

"Принять дополнительные меры по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики Российской Федерации, в том числе по противодействию негативному иностранному информационному влиянию на состояние межнациональных отношений", – говорится в тексте документа.

Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.