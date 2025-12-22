Проезд по улице Куйбышева в центре Самары открыли досрочно

В историческом центре Самары досрочно открыли проезд по улице Куйбышева. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

Ограничения сняли уже в воскресенье, 21 декабря, на двое суток раньше запланированного срока.

В связи с этим семь автобусных маршрутов — № 5д, 17, 24, 37, 47, 85 и 226 — вернулись к обычным схемам движения и снова проходят по улице Куйбышева без объездов.

Движение восстановили после того, как энергетики устранили дефект теплотрассы в районе дома № 38 и завершили восстановление асфальтового покрытия. Изначально ремонтные работы на участке от улицы Комсомольской до Пионерской планировалось закончить к утру 23 декабря, однако их удалось завершить раньше срока, пишет Самара-МК..