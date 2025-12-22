Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Самарской области 22 декабря около четырех часов утра.

​Несмотря на объявленную тревогу, в международном аэропорту Курумоч ограничения на прием и выпуск воздушных судов не вводились.​ На табло зафиксирован один задержанный рейс — вылет в Матталу откладывается до 18.00.

Это отличает сегодняшнюю ситуацию от событий прошлой недели. Напомним, 19 декабря из-за аналогичной угрозы в Курумоче вводился план «Ковер», и несколько рейсов были задержаны, пишет Самарская газета.