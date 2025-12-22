Экс-министр транспорта Самарской области Пивкин получил реальный срок за превышение полномочий

Я нашел ошибку
Главные новости:
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
224
Экс-министр транспорта Самарской области Пивкин получил реальный срок за превышение полномочий

Самарский областной суд опубликовал апелляционное определение, согласно которому бывший министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин приговорен к реальному сроку заключения. Его осудили за превышение должностных полномочий.

Суд установил, что Пивкин, занимая пост министра (или временно исполняющего обязанности), совершал действия, выходящие за пределы его компетенции. Сам Пивкин ранее утверждал, что не принимал решений по результатам торгов, поскольку этим занималась специальная комиссия министерства. Однако суд счел, что фактические действия Пивкина явно нарушали установленные полномочия, пишет "Волга Ньюс".

Согласно материалам дела, изначально победителем торгов признали компанию «Амонд». Конкурирующая фирма «Дорисс» оспорила результат в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), указав на меньший опыт «Амонда». После рассмотрения жалобы ФАС признала победителем «Дорисс».

Свидетели отметили, что проектно-сметную документацию для будущих торгов иногда приносили заранее «Амонд», чтобы оценить шансы на победу. На конкретных торгах, связанных с уголовным делом Пивкина, свидетель заявил, что Пивкин дал указание признать победителем «Амонд», хотя по критериям оценки выиграть должна была «Дорисс». В комиссии Пивкин проголосовал в пользу «Амонда».

Кроме того, ФАС выяснила, что «Амонд» имел семь контрактов на сумму 2,287 млрд рублей, тогда как «Дорисс» — 23 контракта.

Пока не известно, будет ли Пивкин обжаловать апелляционное решение в кассационной инстанции, пишет Самара-МК.

