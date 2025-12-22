Экс-министр транспорта Самарской области Пивкин получил реальный срок за превышение полномочий

Самарский областной суд опубликовал апелляционное определение, согласно которому бывший министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин приговорен к реальному сроку заключения. Его осудили за превышение должностных полномочий.

Суд установил, что Пивкин, занимая пост министра (или временно исполняющего обязанности), совершал действия, выходящие за пределы его компетенции. Сам Пивкин ранее утверждал, что не принимал решений по результатам торгов, поскольку этим занималась специальная комиссия министерства. Однако суд счел, что фактические действия Пивкина явно нарушали установленные полномочия, пишет "Волга Ньюс".

Согласно материалам дела, изначально победителем торгов признали компанию «Амонд». Конкурирующая фирма «Дорисс» оспорила результат в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), указав на меньший опыт «Амонда». После рассмотрения жалобы ФАС признала победителем «Дорисс».

Свидетели отметили, что проектно-сметную документацию для будущих торгов иногда приносили заранее «Амонд», чтобы оценить шансы на победу. На конкретных торгах, связанных с уголовным делом Пивкина, свидетель заявил, что Пивкин дал указание признать победителем «Амонд», хотя по критериям оценки выиграть должна была «Дорисс». В комиссии Пивкин проголосовал в пользу «Амонда».

Кроме того, ФАС выяснила, что «Амонд» имел семь контрактов на сумму 2,287 млрд рублей, тогда как «Дорисс» — 23 контракта.

Пока не известно, будет ли Пивкин обжаловать апелляционное решение в кассационной инстанции, пишет Самара-МК.