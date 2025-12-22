В Самаре значительно вырос спрос на услуги зоонянь

Во второй половине ноября и первой половине декабря 2025 года в Самаре значительно вырос спрос на услуги по уходу за домашними животными, сообщают Авито Услуги.

В преддверии новогодних праздников многие владельцы уезжают из города или за границу и обращаются к зооняням для присмотра за питомцами прямо на дому. Эти специалисты кормят животных по графику, меняют воду, убирают туалеты и клетки, играют с ними, а при необходимости выводят на прогулку. Спрос на услуги зоонянь увеличился в 2,5 раза, а количество объявлений от таких специалистов возросло на 9%.

Также вырос интерес к передержкам и зоогостиницам — на 17%, а количество предложений увеличилось на 13%, пишет Самара-МК.