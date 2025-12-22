в Самаре на час задержали хоккейный матч из-за темноты

Вечером в воскресенье, 21 декабря, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре произошло ЧП: за 15 минут до начала хоккейного матча между ЦСК ВВС и «Норильском» в здании пропало электричество. Но болельщики не растерялись и устроили настоящее шоу, пишет 63.ру.

«Сначала мы немного испугались. Но потом быстро все поняли. Фанаты включили фонарики на телефонах и скандировали название любимой команды. Неожиданный интерактив получился», — рассказал один из болельщиков.

Самарцы, которые купили билет на матч, переживали, что игру отменят. Но организаторы успокоили их.

«Свет уже дали. Игра состоится», — написали представители Дворца спорта.

В итоге свет дали через час. Больше всех включению электричества радовались юные болельщики.

«У нас свет! У нас свет есть», — кричали мальчишки на трибунах.

«Сегодня перед началом матча Всероссийской хоккейной лиги во Дворце спорта имени Высоцкого произошло отключение электроэнергии. В настоящее время электроснабжение восстановлено. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Спасибо вам за терпение и поддержку!» — написали представители министерства спорта Самарской области.