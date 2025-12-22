Я нашел ошибку
Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
В Самаре на час задержали хоккейный матч из-за темноты

191
в Самаре на час задержали хоккейный матч из-за темноты

Вечером в воскресенье, 21 декабря, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре произошло ЧП: за 15 минут до начала хоккейного матча между ЦСК ВВС и «Норильском» в здании пропало электричество. Но болельщики не растерялись и устроили настоящее шоу, пишет 63.ру.

«Сначала мы немного испугались. Но потом быстро все поняли. Фанаты включили фонарики на телефонах и скандировали название любимой команды. Неожиданный интерактив получился», — рассказал один из болельщиков.

Самарцы, которые купили билет на матч, переживали, что игру отменят. Но организаторы успокоили их.

«Свет уже дали. Игра состоится», — написали представители Дворца спорта.

В итоге свет дали через час. Больше всех включению электричества радовались юные болельщики.

«У нас свет! У нас свет есть», — кричали мальчишки на трибунах.

«Сегодня перед началом матча Всероссийской хоккейной лиги во Дворце спорта имени Высоцкого произошло отключение электроэнергии. В настоящее время электроснабжение восстановлено. Мы приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Спасибо вам за терпение и поддержку!» — написали представители министерства спорта Самарской области.

