Французская публика высоко оценила российский кинематограф на фестивале в Париже

В Париже состоялся фестиваль российского кино. Французский зритель Стефан Офисьял высоко оценил качество российских фильмов, поставив их на первое место.

Программа из пяти фильмов организована Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, пишет Смотрим.

"Сегодня это новое противостояние уже не носит напрямую политического характера, но его можно отчетливо увидеть и измерить в художественной, прежде всего в кинематографической сфере. И здесь становится очевидно: Россия в плане качества находится на первом месте: будь то тематика, сценарии, режиссура или сами сюжеты", — подчеркнул Стефан.