Фагот – редкий, особенно для музыкальных школ, инструмент. Среди объективных причин: сложность начального этапа его освоения, дефицит педагогов и немалая стоимость инструмента.
Детские школы искусств Самары и Тольятти стали обладателями профессиональных фаготов
Новые ФАПы появятся в селах Васильевка и Широченка, а также поселке имени Клары Цеткин.
В Борском районе идет обновление медицинских подразделений и строительство новых
Сбалансированный рацион – основа правильного питания и здорового образа жизни.
Врач-диетолог минздрава СО назвала основные принципы рационального питания
Ключевым мероприятием станет торжественная церемония подведения итогов деятельности движения «серебряных» добровольцев с награждением актива и лидеров Регионального рейтинга отрядов 2025 года.
В Самаре пройдет Форум «серебряных» добровольцев губернии
Самара готовит программу мероприятий в статусе Юнармейской столицы России.
В 2026 году Самара впервые официально примет статус Юнармейской столицы России
В составе нашей команды выступают игроки - ветераны специальной военной операции.
Сборная региона - победитель любительских соревнований по следж-хоккею
Там есть интересное историческое здание-шестигранник, входящее в систему водоснабжения города, а напротив – Академия строительства и архитектуры СамГТУ, кафедра «Водоснабжение и водоотведение».
Один из объектов "РКС-Самара" стал частью проекта "Виртуальная прогулка" МТС
В рамках международного студенческого строительного отряда «Дюна» в Египте будут трудоустроены студенты РСО Самарской области.
Бойцы студотрядов региона будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Французская публика высоко оценила российский кинематограф на фестивале в Париже

190
Французская публика высоко оценила российский кинематограф на фестивале в Париже

В Париже состоялся фестиваль российского кино. Французский зритель Стефан Офисьял высоко оценил качество российских фильмов, поставив их на первое место.

Программа из пяти фильмов организована Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, пишет Смотрим.

"Сегодня это новое противостояние уже не носит напрямую политического характера, но его можно отчетливо увидеть и измерить в художественной, прежде всего в кинематографической сфере. И здесь становится очевидно: Россия в плане качества находится на первом месте: будь то тематика, сценарии, режиссура или сами сюжеты", — подчеркнул Стефан.

Зрителям показали: военную драму "Группа крови" режиссера Максима Бриуса, "Северный полюс" — приключенческий экшн Александра Котта, "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, ретро-детектив Андрея Волгина — "Красный шелк" и "Мужу привет" — комедию Антона Маслова.

