Минтруд: цифровые удостоверения инвалидов и пенсионеров будут доступны в MAX

В MAX будут доступны цифровые удостоверения для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут предъявить удостоверение с правом на льготу, формируемое на основе цифрового ID, в мобильном приложении MAX", — говорится в релизе.

В Минтруде уточнили, что нужно иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА и согласие Социального фонда на обработку данных для выпуска удостоверения.

Создать цифровой ID можно с помощью подтвержденной биометрии и загранпаспорта нового образца. Документ отобразится в приложении после успешной верификации.

Удостоверение об инвалидности необходимо для скидок в розничных точках, а также для подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте.

Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

С 1 сентября МAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Развивает сервис "дочка" VK — "Коммуникационная платформа", пишет РИА Новости.