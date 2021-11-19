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Врачи больницы Середавина спасли почти 7000 пациентов с COVID-19 и подозрением на это заболевание в этом году

19 ноября 2021 15:29
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Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина уже второй год работает как инфекционный госпиталь.

Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина уже второй год работает как инфекционный госпиталь. Врачи многопрофильной больницы оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, имеющим хронические заболевания, у которых зачастую болезнь проходит в тяжёлой форме.

Одна из пациенток, которую спасли врачи больницы, — жительница Самары Ирина Морозова. 56-летняя женщина страдает хроническим  ревматическим  заболеванием.  Новым испытанием для Ирины стала коронавирусная инфекция.

«Я совершила ошибку – имея сопутствующее заболевание, не обращалась к врачам, хотя чувствовала себя плохо, температура держалась 39 и выше, — рассказала Ирина Геннадьевна. — Мне стало хуже, начала задыхаться, попала в больницу».

В итоге к непрерывной терапии в связи с тяжелым ревматоидным артритом  врачам пришлось добавить интенсивную лекарственную терапию против COVID-19.  Шансов на успех, признаются медики, было немного.

«У нашей пациентки прогрессирующее ревматическое заболевание – ревматоидный артрит, которым она болеет уже 34 года. Более 20 лет наблюдается в нашей больнице, — рассказала заведующая ревматологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, Ольга Семагина. — Заболевание сложное, инвалидизирующее. За время болезни были использованы практически все известные базисные  препараты».

Врачи, медсестры, весь персонал инфекционного, реанимационного отделений сработал как единая команда, чтобы побороть инфекцию.  Медикам помогла и сама пациентка, которая была настроена на лечение. А это, говорят специалисты,  имеет большое значение.

«Пациентка поступила к нам в октябре с поражением легких 25%. Состояние было средней тяжести. На второй день, учитывая развитие «цитокинового шторма»  была проведена биологическая терапия, и пациентка пошла на поправку.  Но через три дня начала нарастать одышка, и на компьютерной томографии  было обнаружено поражение легких до 90%, — отметила врач-терапевт третьего инфекционного отделения больницы Таисья Шифрина.  — На мой взгляд, именно такое молниеносное течение болезни, когда в течение суток нарастает объем поражения легких, и отличает сейчас COVID-19 этого года от его прошлогоднего варианта, и контролировать этот процесс достаточно сложно.  Мы перевели пациентку в нейрореанимацию, где была оказана всесторонняя помощь и был  проведен второй этап  противовирусной  терапии. Сейчас пациентка готовится к выписке домой».

«Я ни одного дня не чувствовала себя брошенной, оставленной без внимания, и то, что произошло со мной – можно назвать чудом, — считает Ирина. —  Низкий поклон всем сотрудникам третьего отделения больницы и коллективу нейрореанимации. Я чувствую себя замечательно, жить хочется. У меня двое взрослых детей, трое внуков. Буду жить, творить, помогать близким!».

Чтобы обезопасить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, врачи настоятельно рекомендуют  жителям региона сделать прививки, поскольку именно вакцинация минимизирует риски заболевания и при встрече с инфекцией помогает перенести ее в более легкой форме, передает пресс-служба минздрава СО.

 

Теги: Коронавирус

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