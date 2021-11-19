Врачи больницы Середавина спасли почти 7000 пациентов с COVID-19 и подозрением на это заболевание в этом году

168

Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина уже второй год работает как инфекционный госпиталь. Врачи многопрофильной больницы оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, имеющим хронические заболевания, у которых зачастую болезнь проходит в тяжёлой форме.

Одна из пациенток, которую спасли врачи больницы, — жительница Самары Ирина Морозова. 56-летняя женщина страдает хроническим ревматическим заболеванием. Новым испытанием для Ирины стала коронавирусная инфекция.

«Я совершила ошибку – имея сопутствующее заболевание, не обращалась к врачам, хотя чувствовала себя плохо, температура держалась 39 и выше, — рассказала Ирина Геннадьевна. — Мне стало хуже, начала задыхаться, попала в больницу».

В итоге к непрерывной терапии в связи с тяжелым ревматоидным артритом врачам пришлось добавить интенсивную лекарственную терапию против COVID-19. Шансов на успех, признаются медики, было немного.

«У нашей пациентки прогрессирующее ревматическое заболевание – ревматоидный артрит, которым она болеет уже 34 года. Более 20 лет наблюдается в нашей больнице, — рассказала заведующая ревматологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, Ольга Семагина. — Заболевание сложное, инвалидизирующее. За время болезни были использованы практически все известные базисные препараты».

Врачи, медсестры, весь персонал инфекционного, реанимационного отделений сработал как единая команда, чтобы побороть инфекцию. Медикам помогла и сама пациентка, которая была настроена на лечение. А это, говорят специалисты, имеет большое значение.

«Пациентка поступила к нам в октябре с поражением легких 25%. Состояние было средней тяжести. На второй день, учитывая развитие «цитокинового шторма» была проведена биологическая терапия, и пациентка пошла на поправку. Но через три дня начала нарастать одышка, и на компьютерной томографии было обнаружено поражение легких до 90%, — отметила врач-терапевт третьего инфекционного отделения больницы Таисья Шифрина. — На мой взгляд, именно такое молниеносное течение болезни, когда в течение суток нарастает объем поражения легких, и отличает сейчас COVID-19 этого года от его прошлогоднего варианта, и контролировать этот процесс достаточно сложно. Мы перевели пациентку в нейрореанимацию, где была оказана всесторонняя помощь и был проведен второй этап противовирусной терапии. Сейчас пациентка готовится к выписке домой».

«Я ни одного дня не чувствовала себя брошенной, оставленной без внимания, и то, что произошло со мной – можно назвать чудом, — считает Ирина. — Низкий поклон всем сотрудникам третьего отделения больницы и коллективу нейрореанимации. Я чувствую себя замечательно, жить хочется. У меня двое взрослых детей, трое внуков. Буду жить, творить, помогать близким!».

Чтобы обезопасить себя и своих близких от новой коронавирусной инфекции, врачи настоятельно рекомендуют жителям региона сделать прививки, поскольку именно вакцинация минимизирует риски заболевания и при встрече с инфекцией помогает перенести ее в более легкой форме, передает пресс-служба минздрава СО.