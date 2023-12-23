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Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем вдвое

23 декабря 2023 10:12
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Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за месяц более чем вдвое

Число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, зарегистрировано 850 тысяч случаев, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ, пишет РИА Новости. 

"Во всем мире число новых случаев (COVID-19 - ред.) увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев", - сказано в документе.

За этот период от коронавируса умерли три тысячи человек, что на восемь процентов меньше, чем в предыдущем месяце. Более 118 тысяч человек попали с COVID-19 в больницы, более 1,6 тысячи пациентов оказались в отделениях интенсивной терапии (ОИТ). Это на 23% и 51% соответственно больше, чем в предыдущие 28 дней.

По состоянию на 17 декабря 2023 года во всем мире зарегистрировали более 772 миллионов подтвержденных случаев и более 7 миллионов смертей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае заявил, что на самом деле от COVID-19 умерли не менее 20 миллионов человек.

В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 19 декабря сообщили, что в России заболеваемость COVID-19 за неделю сократилась на 11,5%, за этот период были госпитализированы 8,7 тысячи человек, что на 7,9% ниже в сравнении с предыдущей неделей. Выздоровели за неделю 104 752 человек, 164 человека умерли.

Теги: Коронавирус

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