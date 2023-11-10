Заболеваемость COVID-19 в России за четыре недели выросла вдвое

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Число заболевших коронавирусом в России за период с 10 октября по 10 ноября выросло в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, пик заболеваемости зависит от разных факторов. Основной, конечно, миграционный - куда поедут россияне в оставшееся до Нового года время и как проведут большие праздники. .

Врачи отметили, что пациенты с COVID-19 намного реже попадают в больницу с тяжелыми формами заболевания.

"В первые дни высокая температура, ощущение разбитости и сильного недомогания, головная боль сильная",- перечислила симптомы Попова.

Она напомнила, что вариант коронавируса "пирола" циркулирует в мире уже несколько месяцев. В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрированы всего 10 случаев.

Добавим, что за прошлую неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 32 процента, пишет РГ.