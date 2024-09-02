Врач рассказала о пользе и вреде кабачков

160

Кабачки — это ценный источник питательных веществ, который заслуживает особого места в рацблагодаря многочисленным полезным свойствам. Однако переедание овощей может вызвать вздутие живота диарею. Об этом 1 сентября «Известиям» рассказала главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.

«Они содержат множество витаминов и минералов, включая витамины А, Е, К, витамины группы В и фолиевую кислоту, витамин С, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и прочее. Кабачки полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, особенно нарушений ритма сердца, благодаря высокому содержанию в них калия и магния», — отметила она.

По словам врача, этот овощ богат антиоксидантами и пищевыми волокнами, что помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, снижать уровень холестерина и регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, кабачок — низкокалорийный продукт, а значит отлично подойдет тем, кто следит за весом.

Среди самых полезных блюд с этим овощем она назвала минимально термически обработанные, например, тушеные, запеченные или приготовленные на пару. Эти методы сохраняют максимальное количество витаминов, минералов и клетчатки. Кабачки можно употреблять и в сыром виде, в том числе в составе салатов или овощных смузи, при этом стоит избегать блюд с обилием жира или сахара, так как они могут свести на нет пользу от употребления овоща, уточнила Подкорытова.

Кабачки хранятся относительно недолго. Свежие неочищенные кабачки можно хранить в холодильнике до трех недель. Испорченные кабачки можно распознать по размягчению мякоти плода, появлению темных пятен и неприятному запаху, предупредила врач.

Она обратила внимание, что в среднем можно употреблять до 200–300 г этого овоща в день, что соответствует одной или двум порциям.

Подкорытова подчеркнула, что переедание кабачков может вызвать вздутие живота и диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой, поскольку овощ богат клетчаткой и фруктанами — углеводами, которые не расщепляются и не всасываются в тонкой кишке и служат пищей для микрофлоры толстой. В редких случаях чрезмерное потребление продукта может привести к нарушению электролитного баланса, если он составляет значительную часть рациона, особенно у тех, кто страдает от заболеваний почек.

Фото: pxhere.com