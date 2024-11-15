Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: что важно знать и соблюдать пациентам с сахарным диабетом

Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова:
"Чтобы сохранить здоровье глаз и хорошее зрение, необходимо периодически проходить осмотры.
Особенно важно проходить офтальмологические осмотры пациентам с сахарным диабетом. Отсутствие комплексного лечения сахарного диабета и несоблюдение регулярных офтальмологических осмотров могут привести к:
- гемофтальму - кровоизлиянию внутрь глаза
- тракционной отслойке сетчатки с последующей потерей зрения.
Регулярные профилактические осмотры у врача-офтальмолога позволяют:
- не допустить возникновения глазных заболеваний - дальнозоркости и близорукости
- предотвратить возникновение глаукомы и катаракты, диабетической ретинопатии
- вовремя выявлять любые офтальмологические нарушения и корректировать их.
Что важно знать и соблюдать пациентам с сахарным диабетом?
- поддерживать целевые показатели глюкозы крови, холестерина и артериального давления
- регулярно проходить осмотр и обследование у лечащего врача
- не реже одного раза в год посещать офтальмолога, чтобы вовремя выявить изменения сетчатки. Если есть - минимальные изменения со стороны глазного дна, то посещение врача-офтальмолога рекомендовано один раз в полгода".
Фото: минздрав СО