Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: что важно знать и соблюдать пациентам с сахарным диабетом

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Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова:



"Чтобы сохранить здоровье глаз и хорошее зрение, необходимо периодически проходить осмотры.



Особенно важно проходить офтальмологические осмотры пациентам с сахарным диабетом. Отсутствие комплексного лечения сахарного диабета и несоблюдение регулярных офтальмологических осмотров могут привести к:

- гемофтальму - кровоизлиянию внутрь глаза

- тракционной отслойке сетчатки с последующей потерей зрения.



Регулярные профилактические осмотры у врача-офтальмолога позволяют:

- не допустить возникновения глазных заболеваний - дальнозоркости и близорукости

- предотвратить возникновение глаукомы и катаракты, диабетической ретинопатии

- вовремя выявлять любые офтальмологические нарушения и корректировать их.



Что важно знать и соблюдать пациентам с сахарным диабетом?

- поддерживать целевые показатели глюкозы крови, холестерина и артериального давления

- регулярно проходить осмотр и обследование у лечащего врача

- не реже одного раза в год посещать офтальмолога, чтобы вовремя выявить изменения сетчатки. Если есть - минимальные изменения со стороны глазного дна, то посещение врача-офтальмолога рекомендовано один раз в полгода".

Фото: минздрав СО