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Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: что важно знать и соблюдать пациентам с сахарным диабетом

15 ноября 2024 15:17
88
"Чтобы сохранить здоровье глаз и хорошее зрение, необходимо периодически проходить осмотры".

Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова:

"Чтобы сохранить здоровье глаз и хорошее зрение, необходимо периодически проходить осмотры.

 Особенно важно проходить офтальмологические осмотры пациентам с сахарным диабетом. Отсутствие комплексного лечения сахарного диабета и несоблюдение регулярных офтальмологических осмотров могут привести к:
- гемофтальму - кровоизлиянию внутрь глаза
 - тракционной отслойке сетчатки с последующей потерей зрения.

Регулярные профилактические осмотры у врача-офтальмолога позволяют:
- не допустить возникновения глазных заболеваний - дальнозоркости и близорукости
- предотвратить возникновение глаукомы и катаракты, диабетической ретинопатии
- вовремя выявлять любые офтальмологические нарушения и корректировать их.

Что важно знать и соблюдать пациентам с сахарным диабетом?
- поддерживать целевые показатели глюкозы крови, холестерина и артериального давления
- регулярно проходить осмотр и обследование у лечащего врача
- не реже одного раза в год посещать офтальмолога, чтобы вовремя выявить изменения сетчатки. Если есть - минимальные изменения со стороны глазного дна, то посещение врача-офтальмолога рекомендовано один раз в полгода".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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