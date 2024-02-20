Врач-нефролог рассказал о вредных для почек продуктах

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Почки являются одной из естественных фильтрующих систем организма, поэтому на них сильно сказывается употребление потенциально вредных продуктов, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Михаил Елисеев, пишут "Известия".

В первую очередь опасными для почек являются соленые продукты, поскольку при большом количестве потребления соли почкам приходится больше работать, чтобы вывести избыток натрия из организма. По словам врача, это может привести к задержке жидкости в организме и, как следствие, к отекам.

Еще одним вредным продуктом для почек Елисеев назвал алкоголь, поскольку мочевыделительная система выводит из организма связанные токсические вещества. При этом нагрузка на почки сильно возрастает.

Кроме того, по словам специалиста, к проблемам с почками может привести употребление слишком большого количества мяса, поскольку животные белки перевариваются гораздо сложнее, что затрудняет процессы выведения продуктов жизнедеятельности.

Врач также напомнил и о вреде фруктов. По его словам, употребление слишком большого количества бананов и авокадо может быть опасным в связи с содержанием в них калия. Избыток калия, так же как и натрия, тяжело выводится из организма. В результате это может привести к проблемам с работой почек, мышечным спазмам, проблемам с работой сердца.