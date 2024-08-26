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В посёлка Бузбаш Камышлинского района возводится новый фельдшерско-акушерский пункт

26 августа 2024 16:22
103
Условия оказания медпомощи улучшаются и в селе Неклюдово.

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в посёлка Бузбаш возводится новый фельдшерско-акушерский пункт. Жители населенного пункта - порядка 130 человек - будут наблюдаться, получать необходимую медпомощь, проходить диспансеризацию и профосмотры в новых условиях.

Строительные работы идут с опережением графика. На сегодняшний день залит фундамент, установлены стены, покрыта крыша, идут внутренние отделочные работы.

«Благодаря возведению нового здания сельчане будут получить квалифицированную медицинскую помощь в шаговой доступности и в комфортных условиях. Постоянное присутствие медработника в ФАПе способствует более эффективному проведению профилактических мероприятий», – отметил и.о. главного врача Камышлинской центральной районной больницы Масхут Хакимов.

Условия оказания медпомощи улучшаются и в селе Неклюдово. Здесь уже выделен земельный участок для возведения модульного ФАПа. Работы будут проводиться за счёт средств областного бюджета. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.

Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Условия оказания медпомощи улучшаются и в селе Неклюдово.
26 августа 2024  16:22
В посёлка Бузбаш Камышлинского района возводится новый фельдшерско-акушерский пункт
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