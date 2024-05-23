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Во всех подразделениях Челно-Вершинской больницы обновлен автопарк

23 мая 2024 14:25
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Автопарк учреждения пополнили 3 машины: одна Нива и две Лада Гранта. Автомобили распределены в подразделения больницы.

В этом году автопарк учреждения пополнили 3 машины: одна Нива и две Лада Гранта. Автомобили распределены в подразделения больницы.

Всего с 2021 года по национальному проекту «Здравоохранение» в Челно-Вершинскую центральную районную больницу поступили 8 автомобилей.

«Две машины помогают специалистам в работе поликлинического отделения. На одной медработники выезжают для проведения приема пациентов на дому. На другой - перевозят биоматериал для исследований в лабораторию. Это позволяет своевременно проводить необходимую лабораторную диагностику», - рассказывает исполняющая обязанности главного врача районной больницы Валентина Иванова.

Автомобиль Нива повышенной проходимости помогает специалистам офиса врача общей практики оперативно оказывать неотложную помощь жителям поселка Красный Строитель. Всего к медучреждению прикреплены порядка 1200 человек.

«Автотранспорт задействован ежедневно. Носилки позволяют перевозить маломобильных пациентов в учреждение для консультации или обследования. Также на автомобиле наши специалисты выезжают к пациентам для проведения консультаций, а врач ультразвуковой диагностики проводит исследование на переносном аппарате», - подчеркивает руководитель медучреждения.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В этом году в медучреждения региона поступили 97 автомобилей для оказания неотложной помощи.

 

Фото:   минздрав СО/Сергей Рыжиков

Теги: Медицина

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Во всех подразделениях Челно-Вершинской больницы обновлен автопарк
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