Во всех подразделениях Челно-Вершинской больницы обновлен автопарк

75

В этом году автопарк учреждения пополнили 3 машины: одна Нива и две Лада Гранта. Автомобили распределены в подразделения больницы.



Всего с 2021 года по национальному проекту «Здравоохранение» в Челно-Вершинскую центральную районную больницу поступили 8 автомобилей.



«Две машины помогают специалистам в работе поликлинического отделения. На одной медработники выезжают для проведения приема пациентов на дому. На другой - перевозят биоматериал для исследований в лабораторию. Это позволяет своевременно проводить необходимую лабораторную диагностику», - рассказывает исполняющая обязанности главного врача районной больницы Валентина Иванова.



Автомобиль Нива повышенной проходимости помогает специалистам офиса врача общей практики оперативно оказывать неотложную помощь жителям поселка Красный Строитель. Всего к медучреждению прикреплены порядка 1200 человек.



«Автотранспорт задействован ежедневно. Носилки позволяют перевозить маломобильных пациентов в учреждение для консультации или обследования. Также на автомобиле наши специалисты выезжают к пациентам для проведения консультаций, а врач ультразвуковой диагностики проводит исследование на переносном аппарате», - подчеркивает руководитель медучреждения.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. В этом году в медучреждения региона поступили 97 автомобилей для оказания неотложной помощи.

Фото: минздрав СО/Сергей Рыжиков