В Волжском районе в этом году будут возведены 4 новых ФАПа

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Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" один из них появится в селе Спутник. Здесь более 800 жителей будут проходить диспансеризацию и профосмотры, наблюдаться и получать необходимую помощь в обновленных условиях.



На сегодняшний день строители расчищают площадку, завозят стройматериалы. В ближайшее время планируется начало строительных работ.



Ранее жители получали помощь в поликлинических отделениях посёлков городского типа Смышляевка и Стройкерамика. Новый ФАП будет располагаться в шаговой доступности и будет оснащен всем необходимым для оказания первичной помощи и проведения диспансеризации – современной медтехникой и мебелью.



«Открытие новых модульных ФАПов – это не просто событие, а важный шаг в развитии сельской инфраструктуры. В этом году современные здания ФАПов будут возведены в четырех населенных пунктах Волжского района», – отметил главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.



Здания фельдшерско-акушерских пунктов будут возведены также в сёлах Молодогвардейский и Дудачный за счёт дополнительных средств, выделенных из областного бюджета. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.



Также благодаря средствам областного бюджета новый ФАП появится в селе Шелехметь.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

Фото: минздрав СО