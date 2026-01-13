В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек

Решение о строительстве нового ФАПа было принято после рабочего визита губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в прошлом году. Глава региона поддержал инициативу по обеспечению качественной медицинской помощью жителей деревни Карабикулово, где расположено местное фермерское производство и проживает более 100 человек.

«Прежнее здание ФАПа находилось в аварийном состоянии. Благодаря финансированию из областного бюджета мы в короткие сроки возвели современный модульный пункт», — отметил главный врач Шенталинской центральной районной больницы Вячеслав Михайлов.

Медицинский пункт оснащен всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Оказывать помощь населению в ФАПе будет молодой специалист – Алсу Шаймарданова, имеющая соответствующее образование и прошедшая необходимое обучение. Она приступила к работе и займет должность заведующей фельдшерско-акушерским пунктом.

Также в 2025 году в селе Каменка Шенталинского района капитально отремонтирован ОВОП. Модернизация первичного звена здравоохранения проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, 1 офис врача общей практики и 2 врачебные амбулатории.