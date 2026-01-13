Я нашел ошибку
Главные новости:
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.79
0.56
EUR 91.97
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек

81
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек

Решение о строительстве нового ФАПа было принято после рабочего визита губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в прошлом году. Глава региона поддержал инициативу по обеспечению качественной медицинской помощью жителей деревни Карабикулово, где расположено местное фермерское производство и проживает более 100 человек.

«Прежнее здание ФАПа находилось в аварийном состоянии. Благодаря финансированию из областного бюджета мы в короткие сроки возвели современный модульный пункт», — отметил главный врач Шенталинской центральной районной больницы Вячеслав Михайлов.

Медицинский пункт оснащен всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения. Оказывать помощь населению в ФАПе будет молодой специалист – Алсу Шаймарданова, имеющая соответствующее образование и прошедшая необходимое обучение. Она приступила к работе и займет должность заведующей фельдшерско-акушерским пунктом.

Также в 2025 году в селе Каменка Шенталинского района капитально отремонтирован ОВОП. Модернизация первичного звена здравоохранения проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году за счет средств федерального и областного бюджета в регионе возведено 48 ФАПов, 1 офис врача общей практики и 2 врачебные амбулатории.

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса.
12 января 2026, 21:57
Результат теста на бешенство поцарапавшей девочку рыси будет готов через 30 дней
Инцидент произошел 7 января, рысь проникла на территорию лагеря из леса. Общество
402
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
12 января 2026, 19:10
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
Заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ рассказала, как правильно защитить себя и не допустить опасных осложнений. Общество
453
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
12 января 2026, 18:39
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан. Общество
392
Здравоохранение
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
13 января 2026  14:11
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
81
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
12 января 2026  17:11
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
481
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
12 января 2026  14:49
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
646
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
12 января 2026  10:00
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
353
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.
11 января 2026  13:39
Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно
737
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.
9 января 2026  14:31
Самарцам рассказали, как минимизировать опасность и избежать ДТП зимой
1107
В течение двух игровых дней соревновались 36 команд из 27 регионов страны.
8 января 2026  18:42
Сборная врачей Самарской области приняла участие в Чемпионате России по мини-футболу
1068
Существенным стимулом среди врачей при выборе нашего региона для переезда стало обеспечение жильем.
8 января 2026  12:19
Для привлечения в медучреждения региона новых специалистов разработаны беспрецедентные, меры поддержки
1455
Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 
6 января 2026  14:39
Кардиолог: одной из причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы
1265
У детей грипп может осложняться судорогами, нарушением кровообращения и микроциркуляции, потерей сознания.
6 января 2026  12:35
Самарский врач рассказала о симптомах гриппа, его профилактике и опасных осложнениях для детей
1111
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15851
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
192
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
205
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
436
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
871
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
375
Весь список