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В селе Хрящевка жители прошли вакцинацию в мобильном комплексе

28 мая 2021 16:56
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В Самаре продолжают работать мобильные прививочные пункты.

В село Хрящевка Ставропольского района мобильный комплекс приехал по графику уже четвертый раз. Жители проходят здесь осмотры врача, сдают анализы в рамках  диспансеризации, но главное – делают прививки от новой коронавирусной инфекции рядом с домом.

«На вакцинацию решился, потому что хочу прожить 150 лет, —  пошутил житель села Геннадий Калинин. — А вообще я верю, что прививка поможет не заболеть ковидом. Я верю в вакцинацию».

Житель села Иван Сурыгин делает уже вторую инъекцию  прививки, причем на прививку пришел вместе с мамой. «Ей восьмой десяток идет, — рассказал Иван Александрович, — думаю, надо ее поберечь от заражения. Да и сам я работаю, много общаюсь с людьми, и самому болеть не хочется, и других заражать не хотел бы. Поэтому решил при первой возможности сделать вакцину. А сейчас стало гораздо спокойнее».

Глава администрации сельского поселения Хрящевка Александр Виноградов пришел на ревакцинацию, чувствуя очень большую ответственность за родных и близких. «Надо сделать все, чтобы обезопасить себя и своих родных, знакомых, — подчеркнул Александр Владимирович. – А еще хотел поблагодарить жителей села за сознательное отношение к своему здоровью и жизни окружающих, у нас хорошие показатели вакцинации в возрастной группе, активность растет, поэтому и цифры привитых жителей растут. Люди относятся с пониманием к такой опасной ситуации и стараются помочь себе и другим не заболеть».

«По Хрящевке привито более 300 человек, — прокомментировал ситуацию врач неотложной помощи и исполняющий обязанности заведующего хрящевским терапевтическим отделением Ставропольской ЦРБ Сергей Хабибулин. —  И  люди идут активно, и запись на прививку еще идет, кроме того, мы рады, что идут жители из группы риска, в основном мы и планировали обезопасить их от инфекции в первую очередь. У нас привилась  и наша легендарная жительница — старожил  Валентина Андреевна Сакеева,  врач, ей 97 лет. Прививку перенесла без каких-либо проблем и осложнений».

В Самаре продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров «Мега» (парковка у центрального входа), «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

Ежедневно в торговом центре «Аврора» с 11.00 до 18.00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125, 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе,5, 8(8482)790451.

Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

— в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61,  тел. 88466122348,

— в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу улица Мамистова, 52, тел. 88467624149,

— в Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, тел. 88463930447,

— в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла , улица Победы, 68, тел. 88466433741.

 

Теги: В селе Хрящевка вакцинация

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