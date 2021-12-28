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В Самарской области на сегодняшний день один из самых высоких уровней коллективного иммунитета от COVID-19 по стране

28 декабря 2021 23:51
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На сегодняшний день уже 1,7 млн жителей региона вакцинировались, коллективный иммунитет достиг 65%.

На сегодняшний день уже 1,7 млн жителей региона вакцинировались, коллективный иммунитет достиг 65%. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в прямом эфире на площадке Центра управления регионом.

«Но этого недостаточно, - отметил министр. - Нужно стремиться к максимуму. Когда мы привьем на 100% всех, у кого нет противопоказаний, тогда мы сможем говорить, что у нас есть хороший коллективный иммунитет. Особенность иммунитета против этого заболевания такова, что хватает его всего на 6 месяцев. Спустя этот период иммунитет нужно снова укреплять. Цифра 60% - это минимум, который мы можем достичь. И мы основываемся на данных прошедших пандемий в истории человечества. 65% - один из самых высоких показателей в стане. По уровню вакцинации Самарская область занимает 8 место в России. Но и этого недостаточно. Еще 300 тысяч человек нами не охвачено. Из них много людей старше 60 лет. Но именно им очень нужна прививка, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни и последствий от нее».

Для удобства граждан в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января в торговых центрах Самарской области дополнительно откроется 8 мобильных пунктов для проведения вакцинации от COVID-19 и тестирования ПЦР.

В Самаре они расположатся в ТЦ «Гудок» и «Аврора». С 11.00 до 18.00 без выходных медики ждут желающих сделать прививку. Кроме этого, в ТЦ «Космопорт» (Леруа) по графику торгового центра мобильный пункт будет работать ежедневно, за исключением 1 января.

В Тольятти мобильный пункт откроется в ТЦ «Русь на Волге». График работы здесь с 12.00 до 20.00, выходные дни с 31 декабря по 2 января. Второй пункт - в «Парк Хаусе». Вакцинироваться можно в любой день с 10.00 до 20.00, кроме выходного 31 декабря.

В Сызрани работа прививочного пункта привязана к графику «Драмтеатра». Выходной только 31 декабря.

В Новокуйбышевске сделать прививку можно в любой праздничный день в ТЦ «СитиПарк» с

10.00 до 16.00. В Чапаевске – ежедневно с 9.00 до 16.00 в Доме культуры.

Всего в Самарской области во время праздников будут работать 200 пунктов вакцинации. Из них 10 круглосуточных. У остальных график работы с 8.00 до 20.00.

Информацию о работе всех прививочных пунктов можно посмотреть на карте вакцинации на сайте Минздрава. На карте есть информация о графике работы пунктов, о наличии в каждой из них той или иной вакцины и контакты.

Теги: Вакцинация

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