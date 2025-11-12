182

Новые поликлиника и оборудование: 26 тысяч детей Октябрьского района будут получать медпомощь в современных условиях

В Самаре завершается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе, рассчитанной на 500 посещений в смену, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с председателем Самарской Губернской Думы, академиком РАН Геннадием Котельниковым, главой городского округа Самара Иваном Носковым, главным врачом Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Ольгой Галаховой, депутатами областного парламента и подрядчиками ознакомились с ходом строительства современного здания.

По словам подрядчика, готовность объекта составляет 78%. На сегодняшний день смонтированы системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Завершается внутренняя отделка здания, фасада и входной группы.

«Современное оборудование, удобная логистика и продуманная инфраструктура - все это поможет создать пространство, где маленькие пациенты будут чувствовать себя комфортно, а врачи смогут работать максимально эффективно. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы продолжаем контролировать сроки выполнения работ. В поликлинике будут оказывать медицинскую помощь юным пациентам Октябрьского района с начала следующего года. Специалисты будут вести амбулаторный приём и проводить диагностические исследования, в том числе рентгенографию и УЗИ», - подчеркнул Андрей Орлов.

По словам главного врача областной больницы, в настоящее время 26 тысяч пациентов получают медпомощь в поликлинических подразделениях, которые располагаются в приспособленных помещениях зданий старого жилого фонда. В новой поликлинике пациенты и врачи будут чувствовать себя комфортно. На месте народные избранники пообщались с рабочими, выяснили, какие есть сложности и каковы перспективы сдачи объекта в эксплуатацию.

«В новом здании высокие потолки, светлые помещения, будет поставлено современное медицинское оборудование, специальная мебель. Уверен, что задачи, которые стоят сейчас перед нами – обеспечить жителей этой территории современной поликлиникой, будут выполнены. Мы возьмем на постоянный контроль срок завершения работ», - подчеркнул Геннадий Котельников.

Кроме того, в ходе встречи обсудили и вопросы благоустройства прилегающей территории.

«Национальные проекты дают возможность сделать город комфортнее, а социальные объекты – доступнее для жителей. Необходимость строительства детской поликлиники в этом квартале назрела давно, и я уверен, что открытие нового здания даст импульс развития всему району. В настоящее время мы уходим от точечной застройки и работаем над тем, чтобы школы, детские сады, поликлиники были в каждом районе Самары. Следующим этапом развития территории вокруг новой поликлиники станет организация парковки и подъездных путей. Начнем эту работу до открытия поликлиники, в ближайшее время определим участок и сроки строительства парковки рядом», - рассказал Иван Носков.

Открыть свои двери для юных пациентов учреждение сможет в начале 2026-ого после получения лицензии. Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО