В Самаре завершается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
Перечень объектов, выставленных на аукцион.
Первые аукционы по определению инвесторов для реставрации ОКН пройдут в Самаре в декабре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.35
EUR 94.2
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре завершается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе

12 ноября 2025 16:29
182
26 тысяч детей Октябрьского района будут получать медпомощь в современных условиях.

Новые поликлиника и оборудование: 26 тысяч детей Октябрьского района будут получать медпомощь в современных условиях 

В Самаре завершается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе, рассчитанной на 500 посещений в смену, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с председателем Самарской Губернской Думы, академиком РАН Геннадием Котельниковым, главой городского округа Самара Иваном Носковым, главным врачом Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Ольгой Галаховой, депутатами областного парламента и подрядчиками ознакомились с ходом строительства современного здания. 
По словам подрядчика, готовность объекта составляет 78%. На сегодняшний день смонтированы системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Завершается внутренняя отделка здания, фасада и входной группы. 
«Современное оборудование, удобная логистика и продуманная инфраструктура - все это поможет создать пространство, где маленькие пациенты будут чувствовать себя комфортно, а врачи смогут работать максимально эффективно. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы продолжаем контролировать сроки выполнения работ. В поликлинике будут оказывать медицинскую помощь юным пациентам Октябрьского района с начала следующего года. Специалисты будут вести амбулаторный приём и проводить диагностические исследования, в том числе рентгенографию и УЗИ», - подчеркнул Андрей Орлов.

По словам главного врача областной больницы, в настоящее время 26 тысяч пациентов получают медпомощь в поликлинических подразделениях, которые располагаются в приспособленных помещениях зданий старого жилого фонда. В новой поликлинике пациенты и врачи будут чувствовать себя комфортно. На месте народные избранники пообщались с рабочими, выяснили, какие есть сложности и каковы перспективы сдачи объекта в эксплуатацию.
«В новом здании высокие потолки, светлые помещения, будет поставлено современное медицинское оборудование, специальная мебель. Уверен, что задачи, которые стоят сейчас перед нами – обеспечить жителей этой территории современной поликлиникой, будут выполнены. Мы возьмем на постоянный контроль срок завершения работ», - подчеркнул Геннадий Котельников.
Кроме того, в ходе встречи обсудили и вопросы благоустройства прилегающей территории.
«Национальные проекты дают возможность сделать город комфортнее, а социальные объекты – доступнее для жителей.  Необходимость строительства детской поликлиники в этом квартале назрела давно, и я уверен, что открытие нового здания даст импульс развития всему району. В настоящее время мы уходим от точечной застройки и работаем над тем, чтобы школы, детские сады, поликлиники были в каждом районе Самары. Следующим этапом развития территории вокруг новой поликлиники станет организация парковки и подъездных путей. Начнем эту работу до открытия поликлиники, в ближайшее время определим участок и сроки строительства парковки рядом», - рассказал Иван Носков.
Открыть свои двери для юных пациентов учреждение сможет в начале 2026-ого после получения лицензии. Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
12 ноября 2025, 17:25
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов. Здравоохранение
147
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
11 ноября 2025, 17:07
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа. Здравоохранение
461
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
10 ноября 2025, 15:20
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты. Общество
766
Здравоохранение
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
12 ноября 2025  18:36
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
64
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
12 ноября 2025  17:56
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
105
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
12 ноября 2025  17:25
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
179
26 тысяч детей Октябрьского района будут получать медпомощь в современных условиях.
12 ноября 2025  16:29
В Самаре завершается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе
182
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
12 ноября 2025  13:25
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
207
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией
12 ноября 2025  12:02
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией
192
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
11 ноября 2025  22:54
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
455
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
11 ноября 2025  20:56
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
327
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
11 ноября 2025  17:07
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
465
В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки
11 ноября 2025  13:23
В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки
394
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15576
Весь список
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
165
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
390
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
404
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
366
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
243
Весь список