в Самаре стартовали практикумы по оказанию первой медицинской помощи

Старшекурсники Самарского медицинского университета Карина Миниярова и Дарья Копылова показали студентам многопрофильного колледжа им. В.В.Бартенева приемы оказания первой помощи при экстренных ситуациях.

Валерия Артюшина и Вадим Лукин под руководством волонтеров освоили прием Геймлиха и сердечно-лёгочную реанимацию. На манекене отработали главные движения.

Волонтеры-медики рассказали, что прием Геймлиха нужно проводить, только если человек не может дышать, говорить или кашлять. В других случаях вмешиваться не стоит – предмет либо пройдет дальше по пищеводу, либо человек сам сможет его выкашлять.

Также ребята узнали о простейшем алгоритме поведения с человеком, у которого случился эпилептический приступ.

«Главное, не переворачивать его на спину, а лучше положить на бок и следить. И ни в коем случае нельзя помещать ему в рот посторонние предметы, чтобы разомкнуть челюсти», - поделились новыми знаниями самарские студенты.

«Мне кажется, что знание таких приёмов будет полезным для каждого человека вне зависимости от возраста и рода занятий. Можешь помочь своим близким, если вдруг потребуется», - считает студентка-первокурсница Алена. Она - будущий социальный работник и уверена, что такие знания ей пригодятся в жизни.

«Первую помощь может оказать любой человек, находящийся в критический момент рядом с пострадавшим. Главная цель всех действий при таких обстоятельствах: сохранить человеку жизнь до прибытия медработников. Правильно и своевременно выполненные действия помогут минимизировать негативные последствия, а иногда - спасти не только здоровье, но и жизнь. Но самое главное в таких ситуация : не растеряться и все-таки вызвать скорую помощь», - говорят самарские волонтеры-медики.

Отметим, что это первое занятие из серии практикумов по оказанию доврачебной помощи, которые пройдут в Штабе общественной поддержки «Единой России» в еженедельном режиме.