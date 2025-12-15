Я нашел ошибку
Главные новости:
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Мероприятия
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Выборы в Самарской области

«Единая Россия» обратилась к членам партии, её сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму

167
«Единая Россия» обратилась к членам партии, её сторонникам и согражданам в преддверии выборов в Госдуму

Партия призывает всех выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны — в формировании программы, с которой «Единая Россия» пойдёт на выборы

В обращении, принятом на Генсовете партии 12 декабря, подчеркнули роль жителей в подготовке народной программы и реализации государственной политики, направленной на укрепление общества, защиту традиционных ценностей, развитие экономики, науки, обороны и социальной справедливости.

«Народная программа партии воплотит власть в конкретных проектах и решениях. Каждое из которых будет шагом к нашей общей Победе — благополучному и безопасному будущему», — говорится в обращении. 

Особый акцент в обращении сделан на том, что «Единая Россия» объединяет людей труда, поддерживает граждан, укрепляет единство общества и обеспечивает участие каждого через открытое предварительное голосование и инициативное бюджетирование. 

Предстоящий 2026 год объявлен Президентом Годом единства народов России, а победа партии на выборах в Госдуму станет подтверждением её миссии, резюмируется в документе.

Ознакомиться с его полным текстом можно по ссылке.

Теги: Единая Россия

