Главные новости:
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год

В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год и наметили планы на будущее: от школьных секций до международного форума.
 

В студии ГТРК «Самара» активисты партпроекта «Выбор сильных»: депутаты, спортсмены, участники СВО, представители  спортивных федераций, профильного министерства  и СМИ собрались, чтобы оценить результаты 2025 года и построить планы на 2026 год.

Координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин обозначил главный вектор: «Наша губерния — в лидерах благодаря охвату более 25 тысяч детей. Мы намерены увеличивать эту цифру, используя практику борьбы, дзюдо и самбо, а также погружая молодежь в историю страны и воспитывая настоящих защитников Отечества».

Проект, выросший из инициативы «Za самбо», уже открыл 34 школьные секции, обучил учителей физкультуры, провел турниры и патриотические акции, создал мини-фильмы и подкасты.

«Мы экспериментируем с форматами: это и встречи с героями СВО, и открытые тренировки, и живые диалоги, — поделился депутат фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Владимир Дуцев, член общественного совета партпроекта «Выбор сильных» в регионе. — Создаём пространство, где рождается характер. Не забываем и о традициях: поддерживаем семьи спортсменов, чьи отцы на фронте».

«Выбор сильных» стал единственным партпроектом, представленным на международном форуме «Россия — спортивная держава». В рамках форума прошли товарищеские встречи с олимпийцами, автограф-сессии, мастер-классы, дискуссия «Воспитание борьбой» и даже открытие нового зала борьбы в Смышляевке. Были привлечены спортсмены-участники СВО, а также именитые самарские спортсмены для проведения мастер-классов для детей.

Как подчеркнула министр спорта региона, председатель общественного совета партпроекта «Детский спорт» в Самарской области  Лидия Рогожинская, динамика развития области опирается на крепкий кадровый ресурс и патриотический фундамент. А тренер участник СВО, тренер Николай Колесников рассказал о реальной помощи федераций военнослужащим и работе с детьми на освобожденных территориях.

Директор ГТРК «Самара» Елена Крылова предложила учредить конкурсы «Лучший тренер» и «Лучший журналист». К ним в дискуссии вице-президент Самарской федерации дзюдо Иван Мотынга предложил  третью номинацию — «Лучший судья».

«Тренеры, журналисты и судьи — это люди, которые формируют отношение общества к спорту. Когда они получают признание, выигрывают дети, семьи и регион. Акцент в реализации партпроекта всё больше смещается в сторону работы с молодёжью через современные цифровые платформы, вовлечение медийных личностей и развитие онлайн-контента. Это отвечает духу времени и делает проект роднее молодому поколению», - отметила Елена Крылова.

Приоритетами проекта на 2026 год станут развитие единоборств в вузах и ссузах, а также активная работа в цифровой среде и медиа, нацеленная на вовлечение молодежи в мероприятия проекта.

Теги: Единая Россия

«Единая Россия» добилась введения бесплатного проезда для бойцов к месту проведения военно-врачебной комиссии.
09 декабря 2025, 17:46
Расширены меры поддержки участников СВО и их семей
«Единая Россия» добилась введения бесплатного проезда для бойцов к месту проведения военно-врачебной комиссии. Политика
«Партийный десант» оценил ход работ по благоустройству парков Тольятти
09 декабря 2025, 13:25
«Партийный десант» оценил ход работ по благоустройству парков Тольятти
Депутаты-единороссы регионального парламента проконтролировали благоустройство объектов Народной программы партии в Тольятти: Парк Победы в Автозаводском... Новости Тольятти
Декада добрых дел: самарские активисты сдали кровь в День добровольца
08 декабря 2025, 10:55
Декада добрых дел: самарские активисты сдали кровь в День добровольца
Собранная кровь будет направлена в медицинские учреждения Самарской области для помощи пациентам, нуждающимся в переливании. Общество
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
