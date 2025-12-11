В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год

В студии ГТРК «Самара» активисты партпроекта «Выбор сильных»: депутаты, спортсмены, участники СВО, представители спортивных федераций, профильного министерства и СМИ собрались, чтобы оценить результаты 2025 года и построить планы на 2026 год.

Координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин обозначил главный вектор: «Наша губерния — в лидерах благодаря охвату более 25 тысяч детей. Мы намерены увеличивать эту цифру, используя практику борьбы, дзюдо и самбо, а также погружая молодежь в историю страны и воспитывая настоящих защитников Отечества».

Проект, выросший из инициативы «Za самбо», уже открыл 34 школьные секции, обучил учителей физкультуры, провел турниры и патриотические акции, создал мини-фильмы и подкасты.

«Мы экспериментируем с форматами: это и встречи с героями СВО, и открытые тренировки, и живые диалоги, — поделился депутат фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Владимир Дуцев, член общественного совета партпроекта «Выбор сильных» в регионе. — Создаём пространство, где рождается характер. Не забываем и о традициях: поддерживаем семьи спортсменов, чьи отцы на фронте».

«Выбор сильных» стал единственным партпроектом, представленным на международном форуме «Россия — спортивная держава». В рамках форума прошли товарищеские встречи с олимпийцами, автограф-сессии, мастер-классы, дискуссия «Воспитание борьбой» и даже открытие нового зала борьбы в Смышляевке. Были привлечены спортсмены-участники СВО, а также именитые самарские спортсмены для проведения мастер-классов для детей.

Как подчеркнула министр спорта региона, председатель общественного совета партпроекта «Детский спорт» в Самарской области Лидия Рогожинская, динамика развития области опирается на крепкий кадровый ресурс и патриотический фундамент. А тренер участник СВО, тренер Николай Колесников рассказал о реальной помощи федераций военнослужащим и работе с детьми на освобожденных территориях.

Директор ГТРК «Самара» Елена Крылова предложила учредить конкурсы «Лучший тренер» и «Лучший журналист». К ним в дискуссии вице-президент Самарской федерации дзюдо Иван Мотынга предложил третью номинацию — «Лучший судья».

«Тренеры, журналисты и судьи — это люди, которые формируют отношение общества к спорту. Когда они получают признание, выигрывают дети, семьи и регион. Акцент в реализации партпроекта всё больше смещается в сторону работы с молодёжью через современные цифровые платформы, вовлечение медийных личностей и развитие онлайн-контента. Это отвечает духу времени и делает проект роднее молодому поколению», - отметила Елена Крылова.

Приоритетами проекта на 2026 год станут развитие единоборств в вузах и ссузах, а также активная работа в цифровой среде и медиа, нацеленная на вовлечение молодежи в мероприятия проекта.