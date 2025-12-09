Я нашел ошибку
Главные новости:
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
«Партийный десант» оценил ход работ по благоустройству парков Тольятти

Депутаты-единороссы регионального парламента проконтролировали благоустройство объектов Народной программы партии в Тольятти: Парк Победы в Автозаводском районе и Парк Центрального района. Оба объекта участвовали в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды».
 

Масштабное преображение парка Победы, начатое в 2023 году, близится к финалу. Парк получил новые спортивные и игровые комплексы, велопарковку, современное освещение и удобные пешеходные зоны. Это наглядный результат системной работы партии по направлению «Жилье и городская среда» Народной программы.

В Парке Центрального района работы ведутся поэтапно. Часть территории уже благоустроена, однако из-за срыва сроков недобросовестным подрядчиком второй этап отстает. Депутаты взяли вопрос на особый контроль, администрация города ведет претензионную работу. Этот пример показывает, как депутатский контроль «Единой России» обеспечивает адресность и эффективность расходования бюджетных средств.

«Ежегодно на благоустройство Самарской области направляется более 1,5 миллиардов рублей, — отметил региональный координатор партпроекта «Чистая страна», депутат Денис Волков. — Мы видим, что народный выбор через голосование точен, и партия последовательно добивается финансирования этих объектов. Наша задача — не только сохранить, но и увеличить объёмы этой работы, чтобы каждый год преображались новые дворы и парки».

На совещании в мэрии были детально разобраны все замечания и намечены пути их устранения. Как сообщил врио первого заместителя министра энергетики и ЖКХ области Эдуард Гафиятуллин, в 2025 году плановые показатели госпрограммы в регионе выполнены на 100%, а на будущий год ставится задача не только сохранить, но и нарастить темпы.

Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева подчеркнула системный подход, заложенный в Народной программе: «Ключ к успеху — в тесном взаимодействии власти и жителей. Именно такой принцип — от выбора территорий на голосовании до совместного контроля за исполнением — реализует «Единая Россия». Благодаря этому консолидированному подходу, когда депутаты, правительство, муниципалитеты и активные граждане объединяют усилия, мы реально меняем к лучшему облик наших городов и качество жизни людей».

Теги: Единая Россия

Новости по теме
Декада добрых дел: самарские активисты сдали кровь в День добровольца
08 декабря 2025, 10:55
Декада добрых дел: самарские активисты сдали кровь в День добровольца
Собранная кровь будет направлена в медицинские учреждения Самарской области для помощи пациентам, нуждающимся в переливании. Общество
599
«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии
04 декабря 2025, 13:00
«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии
Конкурс проводится в пяти номинациях: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь»,... Общество
498
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
02 декабря 2025, 15:59
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона. Политика
1675
В центре внимания
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
177
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
206
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
177
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
534
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
423
