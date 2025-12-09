«Партийный десант» оценил ход работ по благоустройству парков Тольятти

Масштабное преображение парка Победы, начатое в 2023 году, близится к финалу. Парк получил новые спортивные и игровые комплексы, велопарковку, современное освещение и удобные пешеходные зоны. Это наглядный результат системной работы партии по направлению «Жилье и городская среда» Народной программы.

В Парке Центрального района работы ведутся поэтапно. Часть территории уже благоустроена, однако из-за срыва сроков недобросовестным подрядчиком второй этап отстает. Депутаты взяли вопрос на особый контроль, администрация города ведет претензионную работу. Этот пример показывает, как депутатский контроль «Единой России» обеспечивает адресность и эффективность расходования бюджетных средств.

«Ежегодно на благоустройство Самарской области направляется более 1,5 миллиардов рублей, — отметил региональный координатор партпроекта «Чистая страна», депутат Денис Волков. — Мы видим, что народный выбор через голосование точен, и партия последовательно добивается финансирования этих объектов. Наша задача — не только сохранить, но и увеличить объёмы этой работы, чтобы каждый год преображались новые дворы и парки».

На совещании в мэрии были детально разобраны все замечания и намечены пути их устранения. Как сообщил врио первого заместителя министра энергетики и ЖКХ области Эдуард Гафиятуллин, в 2025 году плановые показатели госпрограммы в регионе выполнены на 100%, а на будущий год ставится задача не только сохранить, но и нарастить темпы.

Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева подчеркнула системный подход, заложенный в Народной программе: «Ключ к успеху — в тесном взаимодействии власти и жителей. Именно такой принцип — от выбора территорий на голосовании до совместного контроля за исполнением — реализует «Единая Россия». Благодаря этому консолидированному подходу, когда депутаты, правительство, муниципалитеты и активные граждане объединяют усилия, мы реально меняем к лучшему облик наших городов и качество жизни людей».