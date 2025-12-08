Декада добрых дел: самарские активисты сдали кровь в День добровольца

Волонтёр-медик Дарья Пискеева — участница гуманитарной миссии партии в новых регионах.

«Донорство крови — это одно из самых ярких проявлений добровольчества. Я как медик, побывавший в новых регионах, могу сказать, что знаю цену каждой капле крови. Поэтому я сегодня снова здесь», — рассказала Дарья.

«Донорство — это не просто медицинская процедура, это акт солидарности и гражданской ответственности. Каждая капля крови может спасти чью-то жизнь. В Декаду добрых дел партии нам особенно важно показать, что молодёжь готова не на словах, а на деле помогать людям», - отметил Антон Родионов, депутат Думы г.о. Самара, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии».

Он также выразил отдельную благодарность Самарскому региональному отделению «Союза машиностроителей России» за обеспечение доноров необходимым количеством восстановительного питания: все участники после сдачи крови получили шоколадки, пряники и сок для улучшения самочувствия.

«Мы регулярно проводим социально значимые акции, но донорство — это особый формат. Здесь нет политики, есть только человечность и желание помочь. Надеемся, наш пример вдохновит других», — увежден Арсений Ганин, руководитель аппарата Самарского отделения «Молодой Гвардии».

К акции присоединились депутаты фракции «Единая Россия» в Думе Самары, активисты местных отделений партии, молодогвардейцы, студенты самарских колледжей и вузов, участники СВО, активисты региотеления "Сюза машиностроителей".

Всего в мероприятии приняли участие 35 человек, которые сдали свыше 10 литров крови для нуждающихся жителей региона.

Собранная кровь будет направлена в медицинские учреждения Самарской области для помощи пациентам, нуждающимся в переливании.

Напомним, донорская акцмя прошла в рамках Декады добрых дел «Единой России», приуроченная к 24 годовщине со дня основания партии.