Декада добрых дел: самарские активисты сдали кровь в День добровольца

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
-0.88
EUR 88.7
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Декада добрых дел: самарские активисты сдали кровь в День добровольца

480
Декада добрых дел: самарские активисты сдали кровь в День добровольца
В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла донорская акция, организованная региональным отделением «Молодой Гвардии» совместно с Самарской областной станцией переливания крови. Мероприятие было приурочено ко Дню добровольца
 

Волонтёр-медик Дарья Пискеева — участница гуманитарной миссии партии в новых регионах.

«Донорство крови — это одно из самых ярких проявлений добровольчества. Я как медик, побывавший в новых регионах, могу сказать, что знаю цену каждой капле крови. Поэтому я сегодня снова здесь», — рассказала Дарья.

«Донорство — это не просто медицинская процедура, это акт солидарности и гражданской ответственности. Каждая капля крови может спасти чью-то жизнь. В Декаду добрых дел партии нам особенно важно показать, что молодёжь готова не на словах, а на деле помогать людям», - отметил Антон Родионов, депутат Думы г.о. Самара, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии».

Он также выразил отдельную благодарность Самарскому региональному отделению «Союза машиностроителей России» за обеспечение доноров необходимым количеством восстановительного питания: все участники после сдачи крови получили шоколадки, пряники и сок для улучшения самочувствия.

«Мы регулярно проводим социально значимые акции, но донорство — это особый формат. Здесь нет политики, есть только человечность и желание помочь. Надеемся, наш пример вдохновит других», — увежден Арсений Ганин, руководитель аппарата Самарского отделения «Молодой Гвардии».

К акции присоединились депутаты фракции «Единая Россия» в Думе Самары, активисты местных отделений партии, молодогвардейцы, студенты самарских колледжей и вузов, участники СВО, активисты региотеления "Сюза машиностроителей".

Всего в мероприятии приняли участие 35 человек, которые сдали свыше 10 литров крови для нуждающихся жителей региона.

Собранная кровь будет направлена в медицинские учреждения Самарской области для помощи пациентам, нуждающимся в переливании.

Напомним, донорская акцмя прошла в рамках Декады добрых дел «Единой России», приуроченная к 24 годовщине со дня основания партии.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии
04 декабря 2025, 13:00
«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии
Конкурс проводится в пяти номинациях: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь»,... Общество
473
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
02 декабря 2025, 15:59
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона. Политика
1654
На финальном мероприятии Года муниципальных депутатов в Москве собрались более 200 делегатов со всей страны.
28 ноября 2025, 15:58
Развитие муниципального звена и задачи на 2026 год: «Единая Россия» провела Всероссийский форум муниципальных депутатов
На финальном мероприятии Года муниципальных депутатов в Москве собрались более 200 делегатов со всей страны. Политика
1913
В центре внимания
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
85
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
165
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
260
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
588
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2076
Весь список