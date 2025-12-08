Самарцы проверили свои знания о Второй мировой войне

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
-0.88
EUR 88.7
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы проверили свои знания о Второй мировой войне

178
Самарцы проверили свои знания о Второй мировой войне

5 декабря в год 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне на территории всех регионов Российской Федерации, а также Молдавской Республики, Казахстана, Румынии, Азербайджана, Беларусии, Таджикистана, Ливана, Австралии и Аргентины, на более 5550 зарегистрированных площадках, прошла Международная акция «Тест по истории «Уроки Второй мировой».

Организатором акции выступило Российское военно-историческое общество при содействии молодежных парламентов законодательных собраний субъектов РФ. Акция проводится с 2015 года и за это время охватила более 50 млн участников, проверивших свои знания по истории Отечества.

В Самарской области акция была организована региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке Правительства Самарской области и содействии молодежного парламента Самарской Губернской Думы.

Тестирование прошло на офлайн и онлайн площадках всех муниципалитетов региона с участием педагогов, студентов, школьников, представителей законодательной и исполнительной власти, членов РВИО, а также всех желающих жителей районов и городов.

Центральной площадкой Самарской области в Приволжском федеральном округе стал исторический парк «Россия – моя история», где проверить свои знания пришли более 230 человек.

Открывая мероприятие, с приветственным словом выступил первый вице-губернатор Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов. В своем обращении он подчеркнул важность глубокого изучения отечественной истории, уделив особое внимание подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также вкладу г. Куйбышева (Самары), как Запасной столицы СССР в годы войны в Великую Победу.

Тест был приурочен ко Дню Героев Отечества и подготовлен научным советом РВИО. Тестирование включало в себя 40 вопросов и делилось на два уровня – базовый и профильный. Вопросы были посвящены урокам Второй мировой войны, событиям, Героям и подвигам, охватывая период с 1939 по 1945 годы. Вопросы базового уровня нацелены на проверку общих знаний, вопросы профильного уровня предполагали более глубокое понимание исторических процессов. По результатам Теста каждый получил сертификат с наличием набранных баллов правильных ответов. Максимальное количество баллов – 40.

Главная цель проекта – привлечение внимания к изучению отечественной истории, а также оценка уровня исторической грамотности граждан России и соотечественников, проживающих за рубежом.

Фото: Самарское региональное отделение РВИО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
85
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
165
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
260
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
588
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2076
Весь список