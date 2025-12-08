Форум «Тур Притяжение» в Самаре будет проходить в начале туристического сезона

В Самаре состоялся X юбилейный всероссийский форум «Тур Притяжение – 2025» – одно из ключевых мероприятий для специалистов туристической отрасли и гостеприимства Поволжья.

В этом году его участниками стали порядка 300 представителей гостиничного бизнеса, рестораторов, туроператоров, экскурсоводов и представителей органов власти.

Участники форума обсудили ключевые направления государственной политики в сфере развития индустрии гостеприимства, меры поддержки отрасли, а также актуальные тренды гостиничного бизнеса в России в 2026 году. Особое внимание было уделено развитию внутреннего туризма, включая потенциал Самары и Самарской области, и трансформации туристических предпочтений.

Отметим, что организатором форума в рамках реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе Самара на 2021-2025 годы» является администрация города Самары. Планируется, что следующий форум состоится весной 2026 года и станет символическим стартом самарского туристического сезона.