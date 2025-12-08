13 декабря (суббота) в 16.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре» (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

Празднование Рождества – давняя и любимая дореволюционная традиция. Отмечали его 25 декабря, и это было одно из самых любимых и долгожданных событий, как детей, так и взрослых.

На лекции посетители узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки и как они создавались? В каких местных газетах можно было прочитать о рождественских традициях, какие святочные рассказы печатались на страницах прессы? Есть ли уникальные особенности самарских поздравительных текстов? В каких магазинах можно было купить рождественские подарки, какие посетить рестораны и где проходили массовые мероприятия? И, наконец, как наши предки украшали домашнюю елку?