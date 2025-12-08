На Куйбышевской железной дороге обработаны противогололедными средствами 350 километров контактной сети

На Куйбышевской железной дороге в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями усилен контроль за состоянием контактной сети и недопущением образования на ней наледи.

В настоящее время с помощью установок «КОЛИБРИ» проведена обработка противогололедными средствами участков контактной сети, наиболее подверженных образованию гололеда, протяжённостью 350 км.

Проведена пробная проверка схем плавки голода протяженностью почти 4 тыс. км. Для проведения работ по удалению наледи с контактных проводов на Куйбышевской железной дороге подготовлены 26 локомотивов, оборудованных вибропантографами и пневмобарабанами (в том числе 3 тепловоза), 54 установки механической очистки гололеда.

При получении сигнала от специалистов и локомотивных бригад техника оперативно задействуется на тех участках, где возникла необходимость.

Кроме того, в постоянном режиме ведется мониторинг погодных условий, а также сбор информации от локомотивных бригад о токосъеме во время следования.