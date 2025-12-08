Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 400 жителей региона – предпринимателей, руководителей, инвесторов – посетили мероприятия форума очно, еще около 1000 человек подключились к секциям онлайн. 
В регионе продолжает работу деловой форум «Мой бизнес 63»
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
На Куйбышевской железной дороге обработаны противогололедными средствами 350 километров контактной сети

169
На Куйбышевской железной дороге в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями усилен контроль за состоянием контактной сети и недопущением образования на ней наледи. 

В настоящее время с помощью установок «КОЛИБРИ» проведена обработка противогололедными средствами участков контактной сети, наиболее подверженных образованию гололеда, протяжённостью 350 км. 

Проведена пробная проверка схем плавки голода протяженностью почти 4 тыс. км. Для проведения работ по удалению наледи с контактных проводов на Куйбышевской железной дороге подготовлены 26 локомотивов, оборудованных вибропантографами и пневмобарабанами (в том числе 3 тепловоза), 54 установки механической очистки гололеда. 

При получении сигнала от специалистов и локомотивных бригад техника оперативно задействуется на тех участках, где возникла необходимость. 

Кроме того, в постоянном режиме ведется мониторинг погодных условий, а также сбор информации от локомотивных бригад о токосъеме во время следования.

В центре внимания
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
85
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
165
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
260
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
588
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2076
