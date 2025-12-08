В Госдуме назвали недопустимыми платные услуги в электронных дневниках

Взимание платы за услуги в электронном дневнике недопустимо. Об этом 8 декабря заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поступают обращения о платных услугах в электронных школьных дневниках. Подобное недопустимо», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, родители жалуются, что им приходится приобретать подписку для входа в электронный дневник через приложение, которое удобнее веб-версии. Володин добавил, что некоторые учебные материалы также доступны только за отдельную плату. Он подчеркнул, что в электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными, пишут "Известия".