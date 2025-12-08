Подпольный оружейник из Тольятти: полицейские изъяли самодельный кастет

Сотрудникам уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти от неравнодушных граждан поступила информация о том, что ранее не судимый местный житель 2002 года рождения причастен к незаконному обороту холодного оружия.

С целью проверки полученных сведений сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых задержали мужчину возле одного из многоквартирных домов, расположенных в Автозаводском районе. В присутствии понятых оперуполномоченные во время личного досмотра обнаружили и изъяли у задержанного металлический предмет, который направили на исследование. По заключению экспертов изъятое представляет собой кустарно изготовленное холодное оружие ударно‑раздробляющего действия.

Как пояснил полицейским задержанный, кастет он для собственных нужд изготовил весной прошлого года, находясь на одном из предприятий города, где работал.

В настоящее время отделом дознания Управления МВД России по городу Тольятти в отношении безработного местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Полицейские устанавливают возможные факты противоправной деятельности подозреваемого.