На Солнце зафиксирована вспышка высшего уровня мощности

Солнечная вспышка высшего класса X была зафиксирована утром в понедельник, 8 декабря. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В сообщении подчеркивается, что вспышка носила импульсный характер и была очень кратковременной, пишет Смотрим.

"На Солнце в 08:01 по московскому времени зарегистрирована вспышка уровня X (точный балл события — X1.1). Вспышка <...> продолжалась всего около 15 минут", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

Специалисты отмечают, что столь короткие вспышки, как правило, не сопровождаются значительными выбросами плазмы, которые являются основным фактором ударного воздействия солнечной активности на Землю. При этом на первых видеоматериалах, поступивших с орбиты, визуально заметны движения вещества вверх из эпицентра вспышки, подчеркнули в лаборатории. На этом основании предполагается, что часть солнечного вещества все же могла уйти в межпланетное пространство, однако вероятность того, что этот выброс заденет Землю с текущего направления наблюдения, оценивается как очень низкая.

Ранее сообщалось о том, что двойная вспышка класса M на Солнце вызвала выброс плазмы, который достигнет Земли во вторник, 9 декабря.