42 объекта достигли нормативных показателей очистки сточных вод

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провёл очередное заседание по инциденту №55 «Очистные сооружения». На повестке — текущий статус работы очистных и соблюдение графика строительства объектов в регионах.

Из 145 объектов, включённых в инцидент, 42 вышли на нормативные показатели, 15 находятся в стадии строительства, а по 88 продолжаются пусконаладочные работы.

За прошедшую неделю Росприроднадзор завершил 9 проверок. На четырёх объектах выявлены 1-2 нарушения — это деревня Пача в Вологодской области, город Ворсма в Нижегородской области, Сызрань в Самарской области и очистные в Ярославле. На пяти других объектах выявлено по три и более нарушений: КОС на острове Голодный в Волгоградской области, очистные в деревне Вача, городе Перевоз, селе Ильино-Заборское в Нижегородской области, а также в городе Хвалынске Саратовской области. Региональные власти должны как можно скорее устранить нарушения.

Объектам в стадии строительства уделили особое внимание. Регионы обязаны придерживаться графика, прописанного в дорожных картах. В настоящее время от графика отстают 10 объектов, завершение семи из них было запланировано в 2025 году.

«Губернаторы лично несут ответственность за выполнение работ по каждому объекту. 25 декабря на итоговом совещании под руководством заместителя председателя Правительства Дмитрия Николаевича Патрушева будут подведены итоги выполнения задач за этот год», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.