«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии

До 1 марта 2026 года на сайте «естьрезультат.рф» любой желающий может подать заявку на участие.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь», «Территория возможностей». Выбрав нужную, участник загружает фотографию с кратким пояснением.

Принимаются снимки новых или реконструированных школ, детских садов, больниц, культурных центров и библиотек, благоустроенных парков и скверов, дворов и спортплощадок, новых автобусов и дорог, современных предприятий и научных центров.

Открытое онлайн-голосование пройдёт на сайте с 1 февраля по 15 апреля 2026 года.

Торжественное награждение состоится 15 мая в Москве. Победители получат ценные призы, а их работы представят на региональных выставках, которые пройдут с 1 мая по 15 июня.

В Самарском региональном отделении «Единой России» рассказали, что планируют учредить дополнительно специальную номинацию для участников конкурса - журналистов региональных СМИ и блогеров, которые работают с партийной повесткой. Предполагается, что это будут ценные призы.

Заявки на участие принимаются пресс-службой реготделения партии на адрес электронной почты ersmi@mail.ru. с пометкой «Специальный приз для СМИ». К письму приложите скриншот регистрации на сайте «естьрезультат.рф» и ссылку на работы, поданные на конкурс.