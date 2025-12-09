Расширены меры поддержки участников СВО и их семей

Государственная Дума продолжает работу по совершенствованию правового поля, созданного для поддержки военнослужащих и их семей. Сегодня принято 4 федеральных закона, инициаторами которых были депутаты «Единой России».

«Единая Россия» добилась введения бесплатного проезда для бойцов к месту проведения военно-врачебной комиссии.

Закон партии Госдума поддержала в третьем чтении — обеспечить его принятие во исполнение поручения Президента поручил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Документ стал уже 151-м по счёту законом, направленным на поддержку военнослужащих и их семей, отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Теперь двум членам семьи или двум близким родственникам добровольца, находящегося в тяжёлом состоянии, предоставляется право на бесплатный проезд от места проживания до места его лечения и обратно. Эти положения приводят норму в соответствие с действующим правовым регулированием и реализуют решение Президента России», — отметил он.

Напомним, ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отмечал, что законопроект направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжёлые ранения и прошедшие серьёзное лечение, вынуждены за свой счёт оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или не годность к дальнейшей военной службе.



«Единая Россия» сохранила льготы для совершеннолетних детей участников СВО на период до поступления в вузы

Такой закон принят Госдумой в третьем чтении. Документ устраняет существующий законодательный пробел и устанавливает, что действие льгот и социальные гарантии, предусмотренные в законодательстве Российской Федерации, распространяются для данной категории граждан до 1 сентября, пояснил председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Речь идёт о тех, кто достиг возраста 18 лет и завершил обучение в школе, но не успел поступить в другое учебное заведение — высшее или среднее», — подчеркнул он.

Напомним, законопроект в Госдуму в августе 2025 года внесли депутаты от «Единой России» во главе с секретарём Генсовета партии, первым зампредседателя Совфеда Владимиром Якушевым.

Кроме того, «Единая Россия» обеспечила новые льготы бизнесу при поддержке спортшкол, центров раннего физического развития и секций. Речь идёт об инвестиционном налоговом вычете до 100% от стоимости имущества, которое компании безвозмездно передают таким организациям

Согласно законопроекту, который Госдума приняла во втором чтении, часть налога на прибыль компания направляет не в общий региональный бюджет, а адресно — на поддержку конкретной спортшколы через пожертвование, лимиты которого самостоятельно определяют региональные власти.

Бизнес сокращает налоговые выплаты, а спортшколы получают шанс обновить инфраструктуру и инвентарь.

«Детский спорт в регионах иногда сталкивается с нехваткой современного инвентаря и инфраструктуры.

Государственные бюджеты ограничены, а частный капитал может ускорить модернизацию объектов, обновить инвентарь, расширить возможности для занятий и поддержать юные таланты. Для бизнеса участие в подобных инициативах — не только про оптимизацию налоговой нагрузки или социальную ответственность. Это прямое вложение в будущее страны: здоровые дети сегодня — конкурентоспособная экономика завтра», — отметила один из авторов инициативы, зампред Госдумы Виктория Абрамченко («Единая Россия»).

По её словам, практика в образовании уже доказала эффективность инструмента: только за два года в колледжи привлечено более двух миллиардов рублей внебюджетных инвестиций.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года после принятия Госдумой в третьем чтении.

Правительство РФ поддерживает законопроект, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"