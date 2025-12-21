21 декабря - Всемирный день баскетбола

Баскетбол - один из самых распространенных видов спорта на планете. По оценкам Международной федерации баскетбола (FIBA), в него играют около 450 миллионов человек. Баскетбол помогает людям всех возрастов поддерживать здоровье и вести активный образ жизни, находить соратников по увлечению и проявлять себя.

Изобретателем игры считается учитель физкультуры Джеймс Нейсмит, который однажды закрепил корзину из-под фруктов на перилах балкона и предложил студентам попадать в них мячом. 21 декабря 1891 года он опубликовал правила новой игры и провел первый в истории баскетбольный матч, в котором приняли участие две студенческие команды.

В Самарской области развитием вида спорта занимается региональная федерация баскетбола.

Фото: freepik.com