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В Самаре специалисты офтальмологической больницы работают на новом оборудовании

7 февраля 2024 13:44
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В Самаре специалисты офтальмологической больницы работают на новом оборудовании

В консультативно-диагностическом отделении Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского установлено новое оборудование – «рабочее место офтальмолога». Оборудование приобретено за счет средств областного бюджета.

Это новая автоматизированная система для проведения исследований параметров глаза пациента на предконсультативном этапе приема врача-офтальмолога.
Рабочее место офтальмолога включает:

  • автоматический фороптор с многофункциональным сенсорным пультом управления
  •  авторефкератометр
  •  автоматический проектор знаков
  •  бесконтактный тонометр.


Система предназначена для современного, эффективного, быстрого и безошибочного исследования остроты зрения, подбора очковой коррекции, а также измерения внутриглазного давления.

«На приеме пациент находится в специально оборудованном кресле и дополнительно не перемещается к другим аппаратам для проведения исследования. Процесс автоматизирован и сосредоточен вокруг пациента. – рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе больницы им. Т.И.Ерошевского Зулейха Марванова. – Современная технология позволяет быстро получить качественные и точные данные, которые автоматически поступают в пульт управления системой. Оборудование позволяет сократить время на проведение исследования, и больше уделить времени на общение пациента с доктором».

Специалисты из Санкт-Петербурга провели обучение для медицинских сестер учреждения. В областной офтальмологической больнице усыновлены 8 таких автоматизированных систем - в кабинетах предконсультационного осмотра консультативно-диагностического отделения в Самаре, подразделениях в Чапаевске и Сызрани.

Ежегодно врачи консультативно-диагностического отделения консультируют более 150 000 человек. В 2023 году специалисты отделения оказали помощь почти 170 000 пациентам.

При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по оснащению медучреждений современным оборудованием. За последние годы в учреждения поставлены порядка 15000 единиц современной медтехники.

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