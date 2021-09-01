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В Портпоселке состоялось торжественное открытие офиса врачей общей практики

1 сентября 2021 16:57
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Офис врачей общей практики откроет двери для своих первых пациентов 2 сентября.

1 сентября в Портпоселке состоялось торжественное открытие офиса врачей общей практики для своевременного и качественного оказания медицинских услуг. В церемонии приняли участие глава Тольятти Николай Ренц, его заместитель – и.о.  главы Центрального района Марина Железцова, депутат Самарской губернской думы Алексей Степанов, медики, а также представители инициативной группы микрорайона.     

Появление в Портпоселке социально важного для тольяттинцев объекта стало возможным благодаря финансированию из областного бюджета. Содействие в строительстве медучреждения оказали региональный Минздрав, представители депутатского корпуса и городской власти, а также сами жители микрорайона Портовый.

О необходимости строительства медучреждения в новом формате рассказал глава Тольятти Николай Ренц. После церемонии открытия он осмотрел новый объект и пообщался с медперсоналом.   

"В Портпоселке живет не так много людей как в городе, поэтому необходимости в том, чтобы строить здесь полноценное амбулаторное поликлиническое учреждение, нет. В микрорайоне функционировал офис врача общей практики в совершенно старом здании, которому уже порядка 70 лет. Прежний объект - пожароопасный и абсолютно непригодный для оказания медицинских услуг. Кардинально изменить ситуацию удалось благодаря усилиям местной и региональной власти. Средства на строительство офиса в Портпоселке были выделены из областного бюджета. Отрадно, что уже завтра для местных жителей медицинские услуги будут оказываться в шаговой доступности на качественно новом уровне", - подчеркнул глава города.

По словам главного врача Тольяттинской городской поликлиники №2 Андрея Житлова, офис врачей общей практики откроет двери для своих первых пациентов 2 сентября. Здесь будет работать врач общей практики - терапевт и участковые медицинские сестры. В ближайшее время будет организована работа выездных бригад, в состав которых войдут такие узкие специалисты как лор, хирург и офтальмолог. Также в офисе врачей общей практики можно будет пройти диспансеризацию.

 

Фото:   администрация Тольятти

 

 

Теги: врачи открытие офиса Портпоселк

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