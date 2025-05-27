В конце апреля в посёлке Спутник Волжского района открылся новый фельдшерско - акушерский пункт

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‍В конце апреля в рамках завершившегося проекта «Здравоохранение» в посёлке Спутник Волжского района открылся новый фельдшерско - акушерский пункт. Получают первичную помощь и неотложную медицинскую помощь, проходят профилактические обследования в нем около 1,5 тысячи жителей, среди которых 547 детей.

ФАП оснащен современным оборудованием для сдачи анализов, проведения плановых и профилактических осмотров: оборудованы гинекологический и процедурный кабинеты, медработники проводят забор крови и электрокардиографию. Раз в месяц в ФАПе планируются выездные приемы специалистов из районной больницы.

Приём пациентов ведёт участница программы «Земский фельдшер» — заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - медсестра Инна Апарина.

«На данный момент я знакомлюсь со своими пациентами, провожу диспансерные мероприятия, профилактические осмотры на дому. Главное для меня – это помогать людям, используя свой опыт и знания. А без ощущения своей нужности жизнь человека становится бессмысленной», - рассказала Инна Валентиновна.

Главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко отметил, что открытие фельдшерско-акушерского пункта в и привлечение нового специалиста — это еще один значимый шаг в развитии здравоохранения Волжского района.

С этого года работа по развитию системы здравоохранения продолжается в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В 2025 году в Волжском районе планируется возведение 5 ФАПов в п. Пахарь, Журавли, Зелененький, Подстепновка, с. Белозерки, а также врачебной амбулатории в пгт. Рощинский.

Фото: минздрав СО