Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В пустынях Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег
В пустынях Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег
В Отрадном женщина попала в больницу после ДТП
В Отрадном женщина попала в больницу после ДТП
На Самару надвигается атлантический циклон
На Самару надвигается атлантический циклон
Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России
Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России
Пропавшие дети нашлись в Самарской области
Пропавшие дети нашлись в Самарской области
На переправе Самара — Рождествено с 22 декабря изменится расписание
На переправе Самара — Рождествено с 22 декабря изменится расписание
Стало известно, как в Самарской области будут вывозить мусор в новогодние праздники
Стало известно, как в Самарской области будут вывозить мусор в новогодние праздники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
0.69
EUR 94.51
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Детская картинная галерея приглашает на открытие выставки «Святки, прялки да колядки»
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Весь список
  • Персональные данные

Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России

115
Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России

С ноября по декабрь 2025 года ушедшая из России в 2022 году южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте 36 товарных знаков. Теперь эти товарные знаки получили защиту в РФ на 10 лет.

До 2034 года будет действовать патентная защита на десять товарных знаков Hyundai, включая Genesis, Staria, Porter, Matrix, Mocran, Solati, Aerotown и Atos, следует из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Большинство товарных знаков зарегистрированы по классам №12 и №35 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим различные виды автомобилей и запчастей к ним.

Genesis – южнокорейский бренд премиальных автомобилей, Hyundai Porter – легкий коммерческий, Staria и Solati – микроавтобусы, а Atos – компактный городской хетчбэк. Кроме названий, южнокорейский автопроизводитель закрепил за собой право на другие бренды, например, Hyundai Finance, Hyundai Before Service, Hyundai Transys для занимающегося производством трансмиссий подразделения.

Концерн из Южной Кореи остановил выпуск автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в марте 2022 года из-за сложностей с поставкой комплектующих. Здесь собирались четыре модели на родственных платформах – Kia Rio, Kia Rio X-Line, Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta. В начале 2024 года Hyundai продала питерский завод ООО "АГР" с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. Сейчас на заводе собираются машины под брендом Solaris, в которых легко угадываются бестселлеры южнокорейского производителя.

Интересы Hyundai в РФ представляет ООО "Хендэ Мотор СНГ". Компания заработала в 2024 году 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль достигла 2,7 миллиарда, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
21 декабря 2025  10:26
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
201
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
425
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
690
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
540
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
620
Весь список