Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России

С ноября по декабрь 2025 года ушедшая из России в 2022 году южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте 36 товарных знаков. Теперь эти товарные знаки получили защиту в РФ на 10 лет.

До 2034 года будет действовать патентная защита на десять товарных знаков Hyundai, включая Genesis, Staria, Porter, Matrix, Mocran, Solati, Aerotown и Atos, следует из базы Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Большинство товарных знаков зарегистрированы по классам №12 и №35 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающим различные виды автомобилей и запчастей к ним.

Genesis – южнокорейский бренд премиальных автомобилей, Hyundai Porter – легкий коммерческий, Staria и Solati – микроавтобусы, а Atos – компактный городской хетчбэк. Кроме названий, южнокорейский автопроизводитель закрепил за собой право на другие бренды, например, Hyundai Finance, Hyundai Before Service, Hyundai Transys для занимающегося производством трансмиссий подразделения.

Концерн из Южной Кореи остановил выпуск автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в марте 2022 года из-за сложностей с поставкой комплектующих. Здесь собирались четыре модели на родственных платформах – Kia Rio, Kia Rio X-Line, Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta. В начале 2024 года Hyundai продала питерский завод ООО "АГР" с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. Сейчас на заводе собираются машины под брендом Solaris, в которых легко угадываются бестселлеры южнокорейского производителя.

Интересы Hyundai в РФ представляет ООО "Хендэ Мотор СНГ". Компания заработала в 2024 году 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль достигла 2,7 миллиарда, пишет Смотрим.