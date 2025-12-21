На переправе Самара — Рождествено с 22 декабря изменится расписание

Об этом сообщили в речном пассажирском предприятии.

С понедельника, 22 декабря, на пригородном маршруте от речного вокзала до села Рождествено изменится график движения судов.

С начала рабочей недели из Самары теплоход будет отправляться ежедневно в 6:45 (с заходом на Проран), 8:15 (с заходом на Проран), 10:00, 14:00 (с заходом на Проран), 16:00 (с заходом на Проран), 18:00 и 20:00.

Пассажиров из села Рождествено на другую сторону доставят в 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00 и 19:00. Отмечается, что на обратном пути остановок на Проране не предусмотрено, пишет 450media.ru.