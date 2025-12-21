На Самару надвигается атлантический циклон

В воскресенье, 21 декабря, в регионе сменится погода. По данным Приволжскгидромета, Самарская область окажется под влиянием фронтальных разделов атлантического циклона.

«Пройдут осадки преимущественно в виде снега, усилится ветер, температурный фон вновь окажется выше климатических значений на 4–6 °С», — сообщила синоптик Приволжского УГМС Надежда Пестрикова.

Днем в воскресенье в Самаре будет -1…-3 °C, обещают гололедицу. В этот и следующие два дня юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Утром и днем местами по области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15–18 м/с.

В ночь на понедельник, 22 декабря, столбики термометров у жителей области покажут -3…-8 °C, днем -1…-6 °C. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. Такой же будет погода и во вторник, 23 декабря, пишет 63.ру.