Два человека сгорели в автомобиле в Сызрани

Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Сызрани, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 21.12.2025 примерно в 6:40 в автомобиль Haval при движении по ул.Охотной со стороны ул. Набережной в направлении ул. Комарова, в районе дома 7 по ул.Крымской, совершил наезд на препятствие (ЛЭП) с последующим возгоранием.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.