В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В пустынях Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег
В Отрадном женщина попала в больницу после ДТП
На Самару надвигается атлантический циклон
Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России
Пропавшие дети нашлись в Самарской области
На переправе Самара — Рождествено с 22 декабря изменится расписание
Стало известно, как в Самарской области будут вывозить мусор в новогодние праздники
Два человека сгорели в автомобиле в Сызрани

135
Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Сызрани, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 21.12.2025 примерно в 6:40 в  автомобиль Haval при движении по ул.Охотной со стороны ул. Набережной в направлении ул. Комарова, в районе дома 7 по ул.Крымской, совершил наезд на препятствие (ЛЭП) с последующим возгоранием.
На месте происшествия погибли водитель и пассажир.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.

Теги: ДТП

Новости по теме
В Отрадном женщина попала в больницу после ДТП
21 декабря 2025, 12:46
В Отрадном женщина попала в больницу после ДТП
20 декабря на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 8 человек и 1 погиб.  Происшествия
1
В Волжском районе при столкновении пяти транспортных средств погиб один человек
20 декабря 2025, 11:11
В Волжском районе при столкновении пяти транспортных средств погиб один человек
На место ДТП в Волжском районе Самарской области выехало руководство областной Госавтоинспекции, территориального отдела внутренних дел и... Происшествия
456
В разных районах Самары в один день сбили 86-летних женщин
19 декабря 2025, 12:51
В разных районах Самары в один день сбили 86-летних женщин
18 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.  Происшествия
496
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
21 декабря 2025  10:26
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
201
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
425
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
690
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
540
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
620
