Пропавшие дети нашлись в Самарской области

Пропавших в Самарской области детей нашли, противоправных действий в их отношении не совершалось, сообщили в ГУМВД России по региону.

В субботу 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет из поселка Безенчук ушли гулять и не вернулись домой.

"Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались", - говорится в сообщении ведомства.

Ребята задержались на прогулке, а потом пошли в местный храм Пантелеимона Целителя и остались там ночевать. Сейчас служители церкви передали детей полиции, сообщает тгк «База».