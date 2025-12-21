Я нашел ошибку
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В пустынях Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег
В Отрадном женщина попала в больницу после ДТП
На Самару надвигается атлантический циклон
Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России
Пропавшие дети нашлись в Самарской области
На переправе Самара — Рождествено с 22 декабря изменится расписание
Стало известно, как в Самарской области будут вывозить мусор в новогодние праздники
Об этом поговорили на совещании по организации обращения с ТКО в январские каникулы в министерстве природных ресурсов и экологии 63-го региона. Ответ дали представители разных структур, пишет 450media.ru.

Руководитель Госжилинспекции Самарской области Георгий Степанян сообщил, что за управляющими компаниями закрепили около 800 контейнерных площадок. Если они содержатся плохо, об этом горожане смогут сообщить через чат-бот инспекции. За нарушения грозит штраф до 250 тысяч рублей. Управляющим компаниям напомнят, что нужно вовремя убирать подъезды и подходы к контейнерам и помогать решать проблему запаркованных машин.

В департаменте городского хозяйства Самары рассказали, что с 31 декабря по 2 января будут работать 3 бригады предприятия "Жиллидер" для уборки муниципальных площадок, а до 12 января — 11 бригад. Министр природы Артем Ефимов отметил, что этого мало, и предложил увеличить количество, а также создать резервные группы, чтобы обращения жителей отрабатывались не более 5 часов.

Особое внимание уделят магазинам, торговым центрам и пунктам выдачи заказов, где образуется много пустых коробок. По словам министра, такие отходы нужно уменьшать и прессовать, чтобы они не занимали место на контейнерных площадках. Департаменту экономического развития поручили проинформировать бизнес об этом.

В ГИБДД открыли горячую линию, куда можно сообщать о нарушениях правил парковки во дворах, мешающих вывозу мусора.

Отмечается, что диспетчерская служба регоператора, вывоз мусора и колл-центр будут работать все праздничные дни. Кроме того, определили адреса двойного вывоза. На линии задействуют минимум 330 единиц спецтехники, еще 48 машин будут в резерве. В случае поломок или нештатных ситуаций диспетчеры будут быстро направлять резервную технику. Работу регоператора будут контролировать на протяжении всех праздников.

Кроме того, с 1 января мусор перестанут принимать на полигон "Преображенка". До начала недели проверят готовность других площадок, состояние подъездных дорог и возможные риски.

 

