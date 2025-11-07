В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни

159

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким клиническим случаем. Пациентку 54 лет перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении. Там во время удаления желчного пузыря у женщины обнаружили холецистодуоденальный свищ — соустье между желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой. Это редкое и опасное осложнение желчнокаменной болезни.

Врачи ушили свищ, но отверстие образовалось повторно.

«Классическим вариантом лечения является формирование дуоденостомы – в отверстие двенадцатиперстной кишки устанавливают дренажную трубку и выводят через отдельное отверстие на переднюю брюшную стенку, надеясь на формирование длинного трубчатого свища, который впоследствии должен закрыться сам, – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 КПХ Клиник СамГМУ Евгений Лопухов. – В лучшем случае лечение растягивается от 6 до 12 месяцев, приводит к истощению и многим другим осложнениям. Когда пациентка поступила к нам в отделение, первично мы пробовали этот метод. Но после нескольких дней лечения стало понятно, что это не приведет к выздоровлению».

Тогда врачи решили применить инновационный метод — интралюминальную вакуум-ассистированную терапию. Это метод лечения, при котором используют отрицательное давление для ускорения заживления. Особенность случая в том, что для таких свищей подобный метод в Самарской области ранее не применялся.

«Нам удалось добиться заживления дефекта кишки в исключительно сложных условиях, – говорит Евгений Лопухов. - Благодаря слаженной работе хирургов, реаниматологов и всего медицинского персонала, после 41 дня сложного лечения пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Этот случай — наглядное доказательство готовности самарских медиков браться за самые сложные задачи и доводить лечение до успешного результата, даже когда пациент поступает с тяжелейшими послеоперационными осложнениями», сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ