Главные новости:
Где зрители узнают главных победителей.
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»
В Москве волейболисты из Самарской области обыграли МГТУ.
«Нова» одержала четвертую победу в пяти матчах Суперлиги
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание, что фиджитал спорт способствует комплексному развитию школьников.
Минпросвещения России и Федерация фиджитал спорта договорились вместе развивать функционально-цифровой спорт в школах
Снежана Надежкина стала победителем по направлению Н4 «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».
Аспирантка ПривГУПС победила во всероссийском конкурсе «УМНИК-2025»
На форуме волонтеры самарского Росреестра приняли участие в работе Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».
Волонтеры самарского Росреестра приняли участие в форуме "Россия - спортивная держава"
Студентов призвали критически относиться к предложениям «быстрого заработка» и строго соблюдать закон.
В Самаре полицейские провели профилактическое мероприятие со студентами
Самарская область вошла в ТОП-10 Индекса активности регионов в ИИ за 2024-2025 год.
Цифровое настоящее: нейросеть назвала самые продвинутые в области ИИ регионы
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким осложнением желчнокаменной болезни

7 ноября 2025 11:09
159
Пациентку перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) впервые в регионе инновационным методом вылечили женщину с редким клиническим случаем. Пациентку 54 лет перевели в Клиники СамГМУ в тяжелом состоянии после операции, проведенной в другом лечебном учреждении. Там во время удаления желчного пузыря у женщины обнаружили холецистодуоденальный свищ — соустье между желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой. Это редкое и опасное осложнение желчнокаменной болезни.

Врачи ушили свищ, но отверстие образовалось повторно.  

«Классическим вариантом лечения является формирование дуоденостомы – в отверстие двенадцатиперстной кишки устанавливают дренажную трубку и выводят через отдельное отверстие на переднюю брюшную стенку, надеясь на формирование длинного трубчатого свища, который впоследствии должен закрыться сам, – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 КПХ Клиник СамГМУ Евгений Лопухов. – В лучшем случае лечение растягивается от 6 до 12 месяцев, приводит к истощению и многим другим осложнениям. Когда пациентка поступила к нам в отделение, первично мы пробовали этот метод. Но после нескольких дней лечения стало понятно, что это не приведет к выздоровлению».

Тогда врачи решили применить инновационный метод — интралюминальную вакуум-ассистированную терапию. Это метод лечения, при котором используют отрицательное давление для ускорения заживления. Особенность случая в том, что для таких свищей подобный метод в Самарской области ранее не применялся.

«Нам удалось добиться заживления дефекта кишки в исключительно сложных условиях, – говорит Евгений Лопухов. - Благодаря слаженной работе хирургов, реаниматологов и всего медицинского персонала, после 41 дня сложного лечения пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Этот случай — наглядное доказательство готовности самарских медиков браться за самые сложные задачи и доводить лечение до успешного результата, даже когда пациент поступает с тяжелейшими послеоперационными осложнениями», сообщает пресс-служба СамГМУ.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

