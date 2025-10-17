В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни

124

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) помогли молодому мужчине из Тольятти, который в течение трех лет безуспешно боролся с тяжелой формой мочекаменной болезни. Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.

Как рассказал заведующий отделением пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ Евгений Канаев, пациент поступил в учреждение с диагнозом «мочекаменная болезнь, камень лоханок обеих почек». Это заболевание является распространенной проблемой для Самарского региона, который считается эндемичным по данной патологии.

На протяжении трех лет парень обращался за помощью в медицинские учреждения Тольятти, так как его постоянно беспокоили сильные боли и примесь крови в моче. Однако в ходе лечения пациенту предлагались лишь паллиативные методы. Ему неоднократно устанавливали стенты, которые временно снимали симптоматику, но вызывали тяжелое побочное действие – так называемый стент-ассоциированный синдром, сопровождавшийся сильными болями.

«После проведённого лечения в Тольятти пациента направили в областную больницу, откуда коллеги обратились к нам. Требовалось найти эффективное решение для этого сложного случая — молодой человек три года страдал от постоянных болей, и его состояние объективно требовало незамедлительного вмешательства», – поделился Евгений Канаев.

В Клиниках СамГМУ, изучив данные компьютерной томографии, врачи приняли решение на первом этапе выполнить мини-перкутанную нефролитотрипсию. Этот современный малотравматичный метод позволяет через небольшой прокол в поясничной области получить прямой доступ к почке и раздробить крупные камни.

Операция прошла успешно, и уже через 4-5 дней пациент был выписан с рекомендацией вернуться через месяц для решения проблемы со второй почкой, где также находился камень, который не давал такой симптоматики, но также требовал оперативного лечения.

«В нашем распоряжении имеется современное лазерное оборудование — три аппарата различной модификации, что позволяет нам успешно работать даже с камнями высокой плотности. Мы можем дробить их до состояния мелкого песка», — отметил Евгений Канаев. Вторая операция также прошла успешно — камень, отличавшийся особой плотностью, был полностью разрушен с помощью лазерной технологии. В настоящий момент пациент уже выписан домой с подробными рекомендациями по питанию и образу жизни.

Как подчеркнул Евгений Канаев, особое внимание в Клиниках СамГМУ уделяют профилактике рецидивов заболевания. Во время операции всегда собираются частички удаленного камня для анализа его состава методом спектрометрии. Эта процедура, называемая метафилактикой, позволяет установить причину образования конкрементов и разработать для пациента персонализированную диету, которая предотвратит или максимально отсрочит повторное образование камней.

Фото предоставлено пресс-службой Клиник СамГМУ