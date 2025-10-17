Я нашел ошибку
В этом году в городе предусмотрен капитальный ремонт 200 площадок и оборудование 132 новых локаций для сбора бытового мусора.
Более 300 контейнерных площадок модернизировано в Самаре в этом году
До конца осени школьников ждут новые экскурсии на ведущие предприятия региона.
Тольяттинские школьники побывали с экскурсией на предприятии «Луч»
Самарская область в топе регионов по числу участников, допущенных до полуфиналов: 30 семейных команд приглашены от нашего региона. 
«Это у нас семейное»: участники конкурса поделились секретами воспитания ко Дню отца
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.
В Самаре открылся четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Внимание! Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
«РКС-Самара»: плановые ремонтно-профилактические работы на неделю
Целью мероприятия стало знакомство с передовыми практиками и технологиями, применяемыми на одном из ключевых предприятий региона.
Участники «Школы героев» осваивали мастерство управления на КбшЖД
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни

17 октября 2025 16:43
124
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) помогли молодому мужчине из Тольятти, который в течение трех лет безуспешно боролся с тяжелой формой мочекаменной болезни. Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.

Как рассказал заведующий отделением пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ Евгений Канаев, пациент поступил в учреждение с диагнозом «мочекаменная болезнь, камень лоханок обеих почек». Это заболевание является распространенной проблемой для Самарского региона, который считается эндемичным по данной патологии.

На протяжении трех лет парень обращался за помощью в медицинские учреждения Тольятти, так как его постоянно беспокоили сильные боли и примесь крови в моче. Однако в ходе лечения пациенту предлагались лишь паллиативные методы. Ему неоднократно устанавливали стенты, которые временно снимали симптоматику, но вызывали тяжелое побочное действие – так называемый стент-ассоциированный синдром, сопровождавшийся сильными болями.

«После проведённого лечения в Тольятти пациента направили в областную больницу, откуда коллеги обратились к нам. Требовалось найти эффективное решение для этого сложного случая — молодой человек три года страдал от постоянных болей, и его состояние объективно требовало незамедлительного вмешательства», – поделился Евгений Канаев.

В Клиниках СамГМУ, изучив данные компьютерной томографии, врачи приняли решение на первом этапе выполнить мини-перкутанную нефролитотрипсию. Этот современный малотравматичный метод позволяет через небольшой прокол в поясничной области получить прямой доступ к почке и раздробить крупные камни.

Операция прошла успешно, и уже через 4-5 дней пациент был выписан с рекомендацией вернуться через месяц для решения проблемы со второй почкой, где также находился камень, который не давал такой симптоматики, но также требовал оперативного лечения.

«В нашем распоряжении имеется современное лазерное оборудование — три аппарата различной модификации, что позволяет нам успешно работать даже с камнями высокой плотности. Мы можем дробить их до состояния мелкого песка», — отметил Евгений Канаев. Вторая операция также прошла успешно — камень, отличавшийся особой плотностью, был полностью разрушен с помощью лазерной технологии. В настоящий момент пациент уже выписан домой с подробными рекомендациями по питанию и образу жизни.

Как подчеркнул Евгений Канаев, особое внимание в Клиниках СамГМУ уделяют профилактике рецидивов заболевания. Во время операции всегда собираются частички удаленного камня для анализа его состава методом спектрометрии. Эта процедура, называемая метафилактикой, позволяет установить причину образования конкрементов и разработать для пациента персонализированную диету, которая предотвратит или максимально отсрочит повторное образование камней.

 

Фото предоставлено пресс-службой Клиник СамГМУ 

Ему была выполнена сложнейшая операция по удалению гигантской остеохондромы.
14 октября 2025, 17:36
13-летний акробат вернулся в спорт благодаря успешной операции в Клиниках СамГМУ
Ему была выполнена сложнейшая операция по удалению гигантской остеохондромы. Здравоохранение
637
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
16 сентября 2025, 15:01
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом. Здравоохранение
935
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
02 сентября 2025, 15:59
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки. Здравоохранение
941
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
17 октября 2025  16:43
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
124
У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D
17 октября 2025  13:40
У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D
171
Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.
16 октября 2025  19:00
В Пестравскую ЦРБ трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов
430
Новые ФАПы будут укомплектованы современным медицинским оборудованием.
16 октября 2025  18:49
В Похвистневском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов
414
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
16 октября 2025  18:30
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
439
В регионе работают более 700 врачей-анестезиологов-реаниматологов.
16 октября 2025  16:20
16 октября – Всемирный День анестезиолога - реаниматолога
425
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях.
15 октября 2025  14:55
67 тысяч юных тольяттинцев прошли вакцинацию от гриппа
605
Как правильно мыть руки.
15 октября 2025  14:50
15 октября — Всемирный день чистых рук
573
Три 12-канальных аппарата и пять портативных.
15 октября 2025  14:43
В Пестравскую больницу поставлены 8 новых электрокардиографов
584
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
15 октября 2025  12:09
Комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
408
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15336
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
185
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
176
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
492
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
334
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
373
