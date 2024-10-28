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В Клиниках СамГМУ полуторагодовалому малышу выполнили сложную операцию для восстановления тазобедренного сустава

28 октября 2024 14:32
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Это позволит пациенту в будущем не только избежать инвалидности, но и повторных хирургических вмешательств.

Полуторагодовалому малышу выполнили ацетабулопластику тазобедренного сустава. Это позволит пациенту в будущем не только избежать инвалидности, но и повторных хирургических вмешательств. Операцию проводили врачи детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ и НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера (Санкт-Петербург).

«Диагностика таких состояний в нашей стране находится на высоком уровне и обычно они выявляются в 1–2 месяца на скрининговом исследовании. Но бывает, что на таких ранних сроках выявить патологию невозможно. И этот ребенок к нам попал в шесть месяцев. Было принято решение лечить консервативно, но отсутствие положительной динамики стало показанием для хирургической коррекции», — говорит заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков.

Особенностью операции стало то, что пластика дефектов таза была выполнена без установки металлофиксаторов, что позволяет избежать повторной операции для их удаления. Вместо этого врачи использовали трансплантат — они заготавливаются в собственном костном банке СамГМУ.

«Данный случай был уникален тем, что пациента нужно было прооперировать современными методиками, чтобы вопрос стабильности сустава и его развития был закрыт за одну операцию. И очень важно, чтобы в регионах страны выполнялись подобные вмешательства на высоком уровне. Коллеги в Клиниках СамГМУ готовы к выполнению такого рода операций и с точки зрения оснащения оборудованием, и с точки зрения профессиональной подготовки», — отметил заведующий отделом заболеваний суставов и костной патологии НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера Павел Бортулев.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

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