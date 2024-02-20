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В Клиниках СамГМУ открылась первая в России «цифровая операционная» с отечественной системой хирургической навигации AUTOPLAN

20 февраля 2024 14:09
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«Цифровая операционная» СамГМУ позволяет значительно снизить нагрузку на хирурга и оптимизирует ход операции.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России открылась «цифровая операционная». Это первая «умная» операционная в стране, в которую интегрирована российская система хирургической навигации AUTOPLAN, а также система интраоперационной визуализации и предоперационного планирования, разработанные в СамГМУ. «Цифровая операционная» СамГМУ позволяет значительно снизить нагрузку на хирурга и оптимизирует ход операции. На первоначальном этапе будут выполняться операции по профилям «оториноларингология» и «челюстно-лицевая хирургия», затем постепенно число профилей будет расширяться. 

Основная задача «цифровой операционной» - обеспечить врачей единым информационным пространством с автоматизированной передачей данных, визуализацией и интеллектуальным управлением системами для проведения высокотехнологичных операций.

В операционной предусмотрена возможность управления инженерными системами и специальным медицинским оборудованием, ведения записи и трансляции операций в любую точку мира, в том числе с организацией врачебных консилиумов, а также доступа к медицинским архивам и видеоматериалам, возможность загрузки всей необходимой врачу информации из медицинских информационных систем (МИС) и другое. «Цифровая операционная» также оснащена передовым медицинским высокотехнологичным оборудованием.

В работу операционной интегрирована инновационная разработка ученых СамГМУ – система хирургической навигации AUTOPLAN, которая помогает хирургам эффективно планировать и выполнять операции с особой точностью. Первая российская система хирургической навигации позволяет непрерывно отслеживать хирургические инструменты относительно анатомических структур пациента, избегая повреждения функционально значимых зон.

В операционной также реализована уникальная совместная разработка Института инновационного развития СамГМУ и министерства здравоохранения Самарской области - приложение «ПИН-КОД». Это специальный цифровой алгоритм  проактивного контроля за проведением необходимых мероприятий в процессе подготовки и проведения операций.

Проект «цифровой операционной» реализован совместно с компаниями «АнтенМед» и MVS. «АнтенМед» занималась поставками оборудования, в том числе медицинского, а также внедрением в операционной комплекса чистых помещений — это система помещений, в которых поддерживается нужная концентрация различных частиц, микроорганизмов и т.д., при необходимости контролируются параметры влажности, давления, температуры и пр. В качестве управляющей и интеграционной платформы в операционной используется решение MVS, интегрированное с системой AUTOPLAN.

В открытии приняли участие ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов, врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян, главные врачи нескольких самарских медицинских учреждений, сотрудники Клиник СамГМУ.

«Открытие “цифровой операционной” – знаковое событие для Клиник, для региональной системы здравоохранения и в какой-то части для федеральной, – подчеркнул Александр Колсанов. – Этой темой в стране занимаются, но в других операционных есть импортные комплектующие, а здесь мы говорим полностью о российском продукте. В операционной интегрированы разработки СамГМУ – система хирургической навигации AUTOPLAN, система сбора анестезиологической информации – по сути, карты пациента, и еще ряд интеллектуальных помощников, которые позволяют улучшить и ускорить работу врача. А также разработки компании АнтенМед и еще ряда партнеров. Напомню, что СамГМУ является разработчиком собственных медицинских продуктов, и именно здесь будет происходить их внедрение в практику. Кроме того, “цифровая операционная” станет площадкой для различных образовательных мастер-классов, привлечения ведущих российских и зарубежных ученых, а также будет участвовать в образовательном процессе студентов благодаря возможности трансляции операций. И, конечно, новая операционная — благо для пациентов, потому что это совсем другой уровень точности, скорости и принятия решений».

Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян подчеркнул, что в операционном блоке традиционно концентрируются все самые высокотехнологичные ресурсы.

«Сегодня мы увидели новую цифровую операционную. Она сочетает в себе все современные способы обеспечения дезинфекции, стерилизации, навигации и визуализации в одном пространстве с использованием технологий бережливого производства. Это позволяет максимально быстро управлять работой операционных блоков и проводить в одной операционной больше вмешательств. Благодаря этому повысится качество оказания медицинской помощи для пациента и улучшатся условия для медицинского персонала. Кроме того, для студентов и молодых врачей это  хорошая площадка для обучения».

Директор АнтенМед Евгений Трофимов отметил, что идею создания операционной предложил ректор СамГМУ и компании, как технологическому партнеру университета, идея очень понравилась.

«Мы понимали, что сможем создать первую “цифровую операционную” в России, отвечающую целям достижения технологического суверенитета в сфере медицины, – говорит Евгений Трофимов. - В результате получилась ультрасовременная эргономичная операционная, которая способна принимать и выдавать все необходимые данные для хирурга. Все это сделано на базе и с помощью российских технологий. Очень важно, что разработка велась совместно с Клиниками СамГМУ, с хирургами, с людьми, которые здесь будут работать. Они отмечают, что получился единый комплекс, максимально комфортный для эффективной работы операционной бригады», сообщает пресс-служба СамГМУ. 

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Мероприятия Самара

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